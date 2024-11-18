Вдарили касетною ракетою. У Сумах вже майже 90 поранених (оновлено)

У громаді оголошено день жалоби

У ніч на 18 листопада у Сумах знову лунали вибухи, після атаки яка сталась напередодні ввечері. У частини міста пропала електроенергія. Кількість постраждалих від ракетного удару по місту напередодні сягнула 89 людей.

Опівночі росіяни завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі Сум. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар повідомив, що без світла – частина Сум. Декілька лікарень працюють на генераторах після нічного удару по критичній інфраструктурі.

UPD 8:50. Кількість постраждалих зросла до 89 людей, — ДСНС.

UPD 8:30 У Сумській ОВА повідомили, що внаслідок атаки росіян ввечері 17 листопада поранення різного ступеня тяжкості отримали 84 людини, з них 11 – діти. В реанімації перебувають 11 людей, шестеро з яких діти. Загинуло 11 людей, з них двоє дітей.

"Російські нелюди застосували балістичні ракети у касетному спорядженні, які мають велику вражаючу дію", — додали в ОВА.

У прокуратурі Сумщини поінформували, що серед загиблих 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка, п'ятеро жінок та четверо чоловіків. Пошкоджено два навчальні заклади, 13 будівель, зокрема, 90 квартир. Постраждало 28 автомобілів.

UPD 8:00. Як повідомляє "Суспільне Суми", кількість загиблих у місті зросла до 11 осіб. Поранено вже 68 людей.

"Сподіваємось, найближчим часом електропостачання буде відновлено", – зазначив він.

Також близько 1:30 у місті була загроза повторних вибухів. Місцеві телеграм-канали писали, що була загроза балістики.

Окрім цього, внаслідок вечірньої атаки, яка сталась напередодні в житловому будинку Сум, зросла кількість жертв. Міністерство внутрішніх справ повідомило, що загинули 10 людей, серед них двоє дітей. Постраждала 51 людина, з них — п’ять дітей.

"Рятувальники та всі необхідні служби продовжують працювати на місці трагедії. Понад 400 мешканців евакуйовано з пошкоджених будівель. Розгорнуто пункт незламності ДСНС. Психологи надають допомогу постраждалим", — писали у відомстві.

Крім того, пошкоджені вікна у шести десятиповерхових будинках, знищено чотири автомобілі. Проводиться поквартирний обхід усіх пошкоджених будівель.

На знак скорботи за загиблими в Сумській міській територіальній громаді оголошено Дні жалоби. Мова йде про 18 та 19 листопада.

Раніше "Телеграф" писав, що HIMARS влучно вдарив по скупченню росіян.