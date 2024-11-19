На могилі Дениса Монастирського помітили особливий символ: про що йдеться та як вона виглядає

Посадовця поховали у столиці

Денис Монастирський — відомий український політик, колишній міністр внутрішніх справ України, народний депутат від партії "Слуга народу". Посадовець загинув 18 січня 2023 року в авіакатастрофі в Броварах.

"Телеграф" розповість, де поховали Дениса Монастирського та який вигляд має його могила.

Могила Дениса Монастирського

Політика поховали на Байковому кладовищі у Києві, а саме ділянці №42а. Йому звели плоский пам'ятник з білого мармуру. Окрім світлини колишнього міністра внутрішніх справ України та його ініціалів, на могилі можна побачити зображення дрона.

Річ у тім, що Монастирський, а також його перший заступник Єнін долучалися до розробки та створення літального об'єкта, котрий одним із перших бомбардував Москву.

Окрім ексміністра, на цьому місці поховали й інших працівників МВС, які загинули в трагедії: першого заступника Євгена Єніна, державного секретаря Юрія Лубковича, начальника охорони Михайла Павлушка, фотографа Миколу Анацького. Могили посадовців також покриті білим мармуром. Також на них лежать квіти та лампадки.

Трагедія в Броварах

Монастирський перебував у складі оперативної групи МВС, яка рухалась на Харківщину та Дніпропетровщину. Утім, літак раптово впав в одному з житлових кварталів Броварів. Це спричинило пожежу в дитячому садочку.

Окрім Монастирського, на борту перебував його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, заступниця керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк та інші посадовці. Через авіакатастрофу загинуло 10 людей, які перебували в літаку, а також п'ятеро мешканців Броварів.

Слідчі назвали причиною трагедії "відверте порушення посадовцями ДСНС правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту". 18 січня була погана видимість, а командира екіпажу не попередили про метеорологічні умови.

До того ж гелікоптер, яким летіли посадовці, призначений для надзвичайних ситуацій у Києві та області, однак не для інших видів польотів. Так, командир екіпажу намагався облетіти багатоповерховий будинок, але втратив орієнтування. Тому гелікоптер зіткнувся з землею.

Державне бюро розслідувань оголосило підозру п'ятьом працівникам ДСНС. Чотирьох з них звинуватили у порушенні правил безпеки гелікоптера, що спричинило загибель людей. Покарання передбачає обмеження волі від 5 до 10 років. Тоді як одному працівнику — службову недбалість, що карається ув'язненням від 2 до 5 років. Наразі прокурори скерували до суду обвинувальний акт.

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