Загиблий ексочільник МВС Монастирський виграв суд у "злодія в законі": як так вийшло

Позивачем виступив Недзельський, який не явився до суду через міжнародний розшук

Денис Монастирський, загинувший минулого року, колишній очільник Міністерства внутрішніх справ (МВС), виграв суд у "злодія в законі" Андрія Недзельського (кличка "Нєдєля"). Останнього підозрюють в навмисному вбивстві.

Про це пише "Главком" з посиланням на дані судового реєстру. Зазначається, що позивачем виступив Недзельський.

Злочинець мав претензії до вже покійного міністра через його висловлювання, озвучені 10 листопада 2021 року після засідання Ради нацбезпеки і оборони. Наступні слова Монастирського викликали таку реакцію: "Один з найбільш яскравих "злодіїв у законі", які вважали, що держава – це їх власне підприємство, "вор у законі" "Нєдєля"".

Під час слідства поліція встановила, що Недзельський мав злочинні зв`язки, у тому числі з високопосадовцями, у них була налагоджена схема з розкрадання бюджетних коштів. За офіційними даними, через це держава втратила понад 30 млн грн. У 2023 році "Нєдєлю" позбавили будь-яких важелів впливу на злочинне середовище в Україні, йому було оголошено підозру у вчинені умисного вбивства. Наразі він переховується за межами України.

На думку позивача, вище вказана заява Монастирського є звинуваченням у злочинних діях і порочить його честь, гідність та ділову репутацію. Фігурант вимагав від суду визнати розповсюджену інформацію колишнім міністром неправдивою і публічно її спростувати.

Проте розгляд цієї справи тягнувся з лютого 2022 року. Безпосередньо позивач до суду не з’являвся, оскільки перебуває у міжнародному розшуку з березня 2020 року (переховується в Італії). Водночас його інтереси на суді представляла захисниця, яка навіть після смерті міністра Монастирського продовжувала наполягати на задоволенні позовних вимог її клієнта.

Проте у суді дійшли до того, що заява Монастирського є оціночними судженнями, а не констатацією фактів. Адже, як з’ясував суд, покійний міністр жодного разу не назвав прізвище та ім’я позивача Андрія Недзельського.

"Чинним законодавством не передбачено можливість притягнення до відповідальності за висловлювання оціночних суджень, тому що вони, як і думки, переконання, судження, критична оцінка певних фактів і недоліків, не можуть бути предметом судового захисту, оскільки, будучи вираженням суб’єктивної думки і поглядів, не можуть бути перевірені на предмет їх відповідності дійсності (на відміну від перевірки істинності фактів), а особи, які є публічними фігурами, мають бути толерантними до різкої, навіть некоректної критики", – сказано у рішенні суду.

Нагадаємо, що в Україні щодо Андрія Недзельського запроваджено безстрокові персональні санкції. У травні 2021 року їх ввів президент Володимир Зеленський на підставі рішення Ради нацбезпеки і оборони.

Голосіївський районний суд Києва з грудня 2023 року слухає справу за обвинуваченням Андрія Недзельського в умисному вбивстві людини та незаконному зберіганні зброї.

Раніше "Телеграф" писав, що суд визнав сина Байдена винним. Хантера звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні зброї під час періоду, коли він намагався позбутися залежності від наркотиків.