На могиле Дениса Монастырского заметили особый символ: о чем идет речь и как она выглядит

Чиновника похоронили в столице

Денис Монастырский – известный украинский политик, бывший министр внутренних дел Украины, народный депутат от партии "Слуга народа". Чиновник погиб 18 января 2023 года в авиакатастрофе в Броварах.

"Телеграф" расскажет, где похоронили Дениса Монастырского и как выглядит его могила.

Могила Дениса Монастырского

Политика похоронили на Байковом кладбище в Киеве, а именно на участке №42а. Ему построили плоский памятник из белого мрамора. Кроме фотографии бывшего министра внутренних дел Украины и его инициалов, на могиле можно увидеть изображение дрона.

Дело в том, что Монастырский, а также его первый заместитель Енин приобщались к разработке и созданию летательного объекта, который одним из первых бомбардировал Москву.

Кроме экс-министра, на этом месте похоронили и других работников МВД, погибших в трагедии: первого заместителя Евгения Енина, государственного секретаря Юрия Лубковича, начальника охраны Михаила Павлушка, фотографа Николая Анацкого. Могилы чиновников также покрыты белым мрамором. Также на них лежат цветы и лампадки.

Трагедия в Броварах

Монастырский был в составе оперативной группы МВД, которая двигалась на Харьковщину и Днепропетровщину. Впрочем, самолет внезапно упал в одном из жилых кварталов Броваров. Это привело к пожару в детском саду.

Кроме Монастырского на борту находился его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк и другие должностные лица. Из-за авиакатастрофы погибли 10 человек, находившиеся в самолете, а также пятеро жителей Броваров.

Следователи назвали причиной трагедии "откровенное нарушение должностными лицами ГСЧС правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". 18 января была плохая видимость, а командира экипажа не предупредили о метеорологических условиях.

К тому же вертолет, которым летели чиновники, предназначен для чрезвычайных ситуаций в Киеве и области, однако не для других видов полетов. Так, командир экипажа пытался облететь многоэтажный дом, но потерял ориентировку. Поэтому вертолет столкнулся с землей.

Государственное бюро расследований объявило подозрение пяти работникам ГСЧС. Четырех из них обвинили в нарушении правил безопасности вертолета, что повлекло за собой гибель людей. Наказание предусматривает ограничение свободы от 5 до 10 лет. В то время как одному работнику — служебную халатность, которая наказывается заключением от 2 до 5 лет. Пока прокуроры направили в суд обвинительный акт.

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