Правою може бути рука, а не людина. Три варіанти, як українською висловити згоду

"Ви праві" — це калька

Часом українці не усвідомлюючи того вживають кальку з російської. Проте в цьому нема жодної потреби, адже українська дуже багата та має влучні слова та вирази на будь-який випадок.

Мовний експерт та найпопулярніший вчитель України Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів про те, чим варто замінити такий калькований вираз як "ви праві". В російській кажуть "вы правы, ты прав/а" для висловлення згоди зі співрозмовником.

Натомість в українській, пояснює Авраменко, правим може бути берег, а правою — рука чи нога. В нашій мові є щонайменше три варіанти для того, щоб погодитися з людиною та висловити згоду з її думкою.

Мовознавець пропонує такі варіанти:

ваша правда

ваша думка слушна

ви маєте рацію

Раніше "Телеграф" розповідав, як цікаво замінити російську лайку українською. Українська має дуже колоритні вирази. Багато хто навіть не чув такі вирази, як "несерматері", або "насравмамі", "насеруматера" та "анасеруттвойойматер". Українська мова має багату спадщину лайливих слів та виразів, які можуть замінити російську нецензурну лексику.