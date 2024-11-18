Хто такий насерматері, або Як цікаво замінити російську лайку українською

Деякі з них дуже веселі

Все більше українців відмовляються від російської мови та переходять на українську. Разом з цим постає питання, як замінити звичні російські матюки.

На щастя, українська мова має багату спадщину лайливих слів та виразів, які можуть замінити російську нецензурну лексику. Проєкт "Давай займемось текстом" розповідає, як це зробити правильно.

Насерматері: хто це такий і "з чим його їдять"

"Насерматері" — один із найяскравіших прикладів автентичної української лайки. Цей вираз найчастіше можна почути в західних регіонах України, хоча він має варіації по всій території країни. На Вінниччині кажуть "насравмамі", на Волині — "насеруматера", на Житомирщині — "анасеруттвойойматер".

Українська система лайки суттєво відрізняється від російської. Якщо російські матюки мають сексоцентричний характер, то українські належать до копроректального типу. Це зближує українську лайку з європейською традицією, де також переважають подібні конструкції: французьке "merde", німецьке "Scheisse", польське "gowno".

Багатство української лайки не обмежується такими виразами. Існує широкий спектр емоційно забарвлених висловів:

"Трясця твоїй матері" (де трясця означає лихоманку);

"А щоб тобі пір'я в роті поросло";

"А щоб твоя с@ака по шву розійшлася";

"А щоб тебе муха вбрикнула";

"Най ті качка копне"

Українська мова має потужний арсенал лайливих іменників: бевзень, вайло, дурбелик, йолоп, лайдак, навіжений, нездара, одоробло. Особливу групу становлять евфемізми — пом'якшені форми лайки: "к чорту", "к бісу", "під три чорти", "холєра", "шляк трафив".

На відміну від російської лайки, яка часто використовується для пунктуації в усному мовленні, українська виконує переважно емоційно-експресивну функцію. Вона допомагає висловити широкий спектр емоцій: від легкого невдоволення до глибокого обурення.

Раніше "Телеграф" також писав, як говорити коротко і по суті українською. Мовна надмірність захаращує наше мовлення та ускладнює розуміння.