Правой может быть рука, а не человек. Три варианта, как в украинском языке выразить согласие

"Вы правы" — это калька

Иногда украинцы не осознавая того употребляют кальку с русского языка. Однако в этом нет никакой необходимости, ведь украинский очень богат и имеет меткие слова и выражения на любой случай.

Языковой эксперт и популярнейший учитель Украины Александр Авраменко в эфире "Сніданку с 1+1" рассказал о том, чем стоит заменить такое калькированное выражение как "вы правы". В русском говорят "вы правы, ты прав/а" для выражения согласия с собеседником.

В украинском же, объясняет Авраменко, правым может быть берег, а правой — рука или нога. В нашем языке есть по меньшей мере три варианта для того, чтобы согласиться с человеком и выразить согласие с его мнением.

Языковед предлагает следующие варианты:

ваша правда

ваша думка слушна

ви маєте рацію

Ранее "Телеграф" рассказывал, как интересно заменить российские ругательства в украинском языке. Украинский имеет очень колоритные выражения. Многие даже не слышали такие выражения, как "несерматері", или "насравмамі", "насеруматера" и "анасеруттвойойматер". Украинский язык имеет богатое наследие бранных слов и выражений, которые могут заменить русскую нецензурную лексику.