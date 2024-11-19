Досить говорити "Будь здоров": як правильно відповісти українською, якщо людина чхає

Є єдиний правильний варіант

Коли хтось чхає, ми звично говоримо у відповідь "Будь здоров". Однак в українській мові ця фраза має інше значення і говорити її в такому разі неправильно.

У Словнику української мови (СУМ) зазначено, що фраза "Будь здоров, будьте здорові" — це ввічливе побажання при прощанні. Про це пише "УНІАН".

"Бувай (будь, бувайте, будьте, іди, зоставайся, ходи і т. ін.) здоров (здоровий, здорова, здорові) — усталена формула прощання. — Бувай здоров, Миколо! — кричав Боженко з вагона. — Будь здоров, старина. Бережи хлопців! — крикнув Щорс (Олександр Довженко, I, 1958, 203); Мотря взяла гребінь, поцілувалася з кумою і подалась до дверей. — Будьте здорові! — Ідіть здорові! (Леся Українка, III, 1952, 471)", — йдеться у матеріалі.

Якщо йдеться про побажання здоров’я, слід говорити "Будь здоровий!" або "Будь здорова!" Зазначається, що традиція бажати здоров’я людині, що чхнула, була ще за часів античності. У європейській традиції таке побажання пов’язували із чумою, тож фраза "Будь здоровий!" мала запобігати хворобі. Власне, зараз вона має на увазі це саме.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно говорити українською — "дзвонити" або "телефонувати".