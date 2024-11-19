Не кажіть "жесть": які українські слова передають сильні емоції

Коли стається щось неочікуване чи шокуюче, багато хто за звичкою вигукує російське слово "жесть"

Часто в моменти шоку чи неприємного здивування можна почути вигук "це жесть". Проте варто пам'ятати, що це російськомовний вислів, якому є чимало українських відповідників.

"Телеграф" нагадує, що "жесть" – суто російське слово, яке початково означало тонкий лист сталі з захисним покриттям з кольорового металу. У розмовній російській мові воно набуло переносного значення як скорочення від слів "жестко" або "жестоко" для позначення чогось неприємного чи шокуючого.

Як зазначав видатний мовознавець, професор Олександр Пономарів, в українській мові слова "жесть" не існує взагалі. Для позначення будівельного матеріалу використовуються питомо українські слова "жерсть" або "бляха". Наприклад, російське "жестяная банка" українською – "бляшанка".

Українські відповідники на всі випадки життя

Українська мова пропонує широкий вибір емоційно забарвлених вигуків, які можна використовувати залежно від ситуації:

"Страх" або "жах" – передають негативну реакцію з іронічним відтінком, підкреслюючи надмірність переживань;

– передають негативну реакцію з іронічним відтінком, підкреслюючи надмірність переживань; "Лихо" або "лишенько" – виражають негативну реакцію із відтінком жалю чи співчуття;

– виражають негативну реакцію із відтінком жалю чи співчуття; "Трясця" – емоційний вигук для вираження сильних, переважно негативних емоцій;

– емоційний вигук для вираження сильних, переважно негативних емоцій; "Ой леле" – універсальний вигук, що може передавати різні негативні емоції: від здивування до співчуття.

Для більш нейтральних ситуацій можна використовувати вигуки "овва" та "отакої", які здебільшого виражають здивування. Маємо багатий вибір висловів, які точно передають різні відтінки почуттів та реакцій.

Раніше "Телеграф" розповідав, як спілкуватися українською в громадському транспорті. З допомогою цих фраз можна змоделювати різні ситуації.