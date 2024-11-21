Журналіст і військовий Петро Шуклінов про удар міжконтинентальною балістикою по Україні

Давно я не писав мовою вбивць, ґвалтівників і дегенератів. Сьогодні, на честь запуску міжконтинентальної балістичної ракети з РФ по славному мирному місту Дніпру в Україні, дозволю собі зробити виняток — щоб вони без перекладача все зрозуміли.

Товариші вбивці, ґвалтівники і дегенерати. Ми оцінили ваш жест. Прочитали його правильним чином. І нам дуже страшно! Але закликаємо вас не зупинятися і не розмінюватися на дрібниці. Запускайте з ядерним зарядом. Не соромтеся.

Я ж знаю: все, що ви робили останні 10 років, було пов'язано лише з одним бажанням: повністю знищити український народ. Жодних інших цілей у вас ніколи не було. Тільки одна мета. І все, що ви робили і робите, пов'язане тільки з нею.

Коли ви програли битву за Київ — уже тоді все було ясно. Ті самі горезвісні "Київ за три дні". Потім ви програли битву за інші обласні центри України. І, як підсумок, ви програли війну. Тому що окупація сіл і селищ Донбасу ніяк не призведе до перемоги над Україною. Ніколи.

Усі розуміють: Росія зазнала нищівної поразки. Міф про російську армію розвіяно. А сама війна віднедавна йде вже на території Росії.

У таких умовах зазвичай визнають поразку і відступають. Але не ви. Тому що ви вбивці, ґвалтівники і дегенерати. Тому в хід пішли міжконтинентальні балістичні ракети. Ракети, на хвилинку, створені для війни зі США. Тому росіянин з його російською армією на колінах просить корейців, іранців і китайців про допомогу, адже росіянин сам не здатний впоратися з українцями.

Ви — безпорадні. І ніхто у світі більше вас не боїться. І більше ніколи не буде. У вас немає ні армії, ні економіки, ні нації.

Що таке ваша ракета, запущена по мирному місту проти цивільного населення? Вона сама по собі констатація всієї вашої безпорадності на полі бою. Три роки ви стираєтеся об Україну. Уже 700 000 людей втратили. Тисячі відео, де ваші так звані солдати на колінах просять зберегти їм життя. Ваші солдати сотнями здаються в полон.

Ви не можете перемогти Україну. Ні силою, ні політикою. У вас немає для того ні сили, ні таланту. Ви найгірше, що було в історії Росії. Тому що поразок у Росії було безліч. Безліч програних битв і воєн. Але ще ніколи у своїй історії ваша країна не допускала такого самоприниження, запускаючи міжконтинентальні ракети проти мирного населення тилових міст.

Ви не вмієте воювати з честю. Ви не вмієте програвати з честю. І, як кодло безчестиве, взялися за останній аргумент.

Очевидно, розрахунок наступний. Ось — ракета, ось — удар. Наступного разу буде з ядерним зарядом. І, очевидно, план у тому, щоб українці склали зброю і пустили вас до Києва — воювати з цивільними. Щоб ви влаштували такий самий терор, як був у Бучі, Донецьку, Луганську і в Криму, де тисячі людей просто розтерзали в підвалах.

Очевидно, що план саме такий. Якщо вся російська армія не змогла підкорити Україну, значить, необхідно її просто знищити. Або залякати і тоді все одно знищити.

Очевидний план. Тільки він не спрацює. Тому що ви хоч убивці й ґвалтівники, але — нагадаю — ще й дегенерати.

Ця ваша ракета, як ніщо інше, додала нам ще більше рішучості гнати вас і діставати навіть з-під землі. Дякую за подарунок. Тепер ми точно не звернемо з обраного шляху. І навіть після війни знайдемо вас у ваших хабаровськах і тувах.

Ніколи раніше ми не були ближче до перемоги, ніж сьогодні, коли Російській Федерації довелося ховати свій страх і немічність за міжконтинентальною ракетою.

Ви боягузливі. Ви програєте. І всіх вас будемо судити. Але як того капітана в Севастополі. Без суду.

Джерело: пост Шуклінова у Facebook.