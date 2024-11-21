Росія б'є ними регулярно. Експерт розповів, які ракети РФ можуть нести ядерну зброю

Ми ніколи не знаємо, що на нас летить

Росія регулярно залякує Україну і світ заявами про використання ядерної зброї. Майже всі ракети, яким РФ обстрілює Україну, здатні нести ядерний заряд.

Про це на ютуб-каналі "Української правди" розповів військовий аналітик, директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь. За його словами, після того, як росіяни у 2022 році зрозуміли, що Київ не буде взятий, вони почали використовувати тему застосування тактичної ядерної зброї.

На думку експерта, в оновленій російській ядерній доктрині щодо можливості застосування такої зброї по неядерній державі йдеться про тактичну ядерну зброю. Самусь зазначив, що під неядерною державою мається на увазі Україна.

"Якраз ці всі ракети, які Росія застосовує проти України – "Іскандери", "Калібри", Х-101 – це ж і є носії ядерної зброї. Ми ніколи не знаємо, що на нас летить", – заявив експерт.

За його словами, навіть командир стратегічного бомбардувальника не знає, які саме ракети встановлені на літак. Це можуть бути, як неядерні, так і ядерні ракети.

"Ці люди, які застосовують по Україні крилату ракету, можуть знищити місто. І вони це знають. Тобто це люди, які готові знищувати десятки тисяч українців. Щоб просто була зрозуміла кровожерливість, цинічність цих людей – пілотів, які застосовують по нас ракети. Вони розуміють, що це може бути ядерна зброя в будь-який момент. Можливо, вони не вірять в це, але я точно знаю, що вони проводили навчання", – підсумував Самусь.

Які саме ракети можуть нести ядерну бойову частину

До цього списку входять:

Х-555 (Х-55);

Х-101 (Х-102);

Х-69;

Х-59;

Х-47М2 "Кинджал";

Х-22 (Х-32);

Іскандер-К (9М728, 9М729);

Іскандер-М (9М723);

"Точка-У".

Нагадаємо, у четвер, 21 листопада, Росія з Астраханської області запустила міжконтинентальну балістичну ракету. За даними ЗМІ, росіяни застосували проти України ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж". Найімовірніше, удар цією зброєю прийшовся саме на Дніпро.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент РФ Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії. Він підписав основи держполітики ядерного стримування. Зазначається, що тепер "ядерку" можуть застосувати, зокрема, у випадку достовірних даних про масовий пуск БпЛА і ракет на Росію.