Розмову Захарової про удар міжконтинентальної ракети спалили у прямому ефірі: що їй наказали

Речниця Лаврова стала ближче до мікрофона

У четвер, 21 листопада, Росія вперше застосувала по Україні міжконтинентальну ракету. Мова йде про РС-26 "Рубіж". І поки в Україні знаходять докази злочинних дій ворога, у країні-агресорці вирішили схоже приховати цей факт та не коментувати.

Про це стало відомо з брифінгу речниці МЗС РФ Марії Захарової. Під час цього їй зателефонували і попросили не давати коментарів щодо удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Відійти від мікрофона вона не здогадалась. А навпаки стала ближче, аби з телефону було чути кожне слово.

"Маш, про удар балістичними ракетами заборонили говорити. Не коментуй зовсім", — сказав співрозмовник.

Що передувало

За інформацією ПС ЗСУ, під час обстрілу України 21 листопада 2024 року, армія РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Під ударом опинилося місто Дніпро.

Момент удару по місту потрапив на камеру. У мережі публікують відео.

Варто зазначити, що РС-26 "Рубіж" — це міжконтинентальна балістична ракета середньої дальності (МБР), яка може бути оснащена боєголовками із навчальним, ядерним чи фугасним зарядом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що РФ може застосувати нову зброю по Україні, скільки є часу, щоб сховатися.