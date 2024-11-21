Могут ли мобилизовать мужчину с бронхиальной астмой
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Все зависит от тяжести болезни
В Украине продолжают мобилизацию военнообязанных, однако определенные заболевания могут стать основанием для признания гражданина непригодным к службе. В частности, это касается болезней органов дыхания, значительно нарушающих функцию дыхания.
"Телеграф" рассказывает, о каких именно заболеваниях идет речь. Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, основанием для признания гражданина непригодным к военной службе являются следующие диагнозы:
- стеноз гортани;
- парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания;
- тяжелая форма спастической дисфонии;
- хронические болезни нижних дыхательных путей со значительными нарушениями функции наружного дыхания (бронхит, эмфизема, обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);
- болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких со значительными нарушениями функции наружного дыхания (пневмокониозы, хронические пневмониты, фиброзирующий идиопатический альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие);
- хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие заболевания органов дыхания со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (абсцесс легкого и средостения, пиоторакс);
Кроме того, если у мужчины тяжелая персистирующая бронхиальная астма, он не подлежит мобилизации. Но в случае болезни с незначительными нарушениями функций гражданина могут призвать на службу.
Напоминаем, что с некоторыми заболеваниями кожи и подкожной клетчатки мужчины могут признать непригодным. В частности, речь идет о таких диагнозах:
- диффузный нейродермит (атопический дерматит);
- с распространенной лихенификацией кожного покрова;
- пузырчатка обычная;
- герпетиформный дерматит;
- распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
- универсальный псориаз (псориатическая эритродермия).
Кроме того, с другими кожными заболеваниями военнообязанных могут быть признаны временно непригодными к службе. В таких случаях гражданам могут дать отсрочку от мобилизации до улучшения состояния здоровья или по рекомендации медицинских комиссий.
Ранее "Телеграф" писал, что мобилизация продолжится и в декабре. Кого не призовут на службу в следующем месяце.