Могут ли мобилизовать мужчину с бронхиальной астмой

Все зависит от тяжести болезни

В Украине продолжают мобилизацию военнообязанных, однако определенные заболевания могут стать основанием для признания гражданина непригодным к службе. В частности, это касается болезней органов дыхания, значительно нарушающих функцию дыхания.

"Телеграф" рассказывает, о каких именно заболеваниях идет речь. Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, основанием для признания гражданина непригодным к военной службе являются следующие диагнозы:

стеноз гортани;

парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания;

тяжелая форма спастической дисфонии;

хронические болезни нижних дыхательных путей со значительными нарушениями функции наружного дыхания (бронхит, эмфизема, обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);

болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких со значительными нарушениями функции наружного дыхания (пневмокониозы, хронические пневмониты, фиброзирующий идиопатический альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие);

хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие заболевания органов дыхания со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (абсцесс легкого и средостения, пиоторакс);

Кроме того, если у мужчины тяжелая персистирующая бронхиальная астма, он не подлежит мобилизации. Но в случае болезни с незначительными нарушениями функций гражданина могут призвать на службу.

Напоминаем, что с некоторыми заболеваниями кожи и подкожной клетчатки мужчины могут признать непригодным. В частности, речь идет о таких диагнозах:

диффузный нейродермит (атопический дерматит);

с распространенной лихенификацией кожного покрова;

пузырчатка обычная;

герпетиформный дерматит;

распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;

универсальный псориаз (псориатическая эритродермия).

Кроме того, с другими кожными заболеваниями военнообязанных могут быть признаны временно непригодными к службе. В таких случаях гражданам могут дать отсрочку от мобилизации до улучшения состояния здоровья или по рекомендации медицинских комиссий.

Ранее "Телеграф" писал, что мобилизация продолжится и в декабре. Кого не призовут на службу в следующем месяце.