Чи беруть в армію з хворими нирками: хвороби, з якими виключають з обліку

Відстрочку можна отримати з каменями в нирках

Деякі категорії громадян мають право на відстрочку через стан здоров'я. Зокрема, чоловіки з тяжкими захворюваннями сечостатевої системи можуть отримати звільнення від військової служби, якщо діагноз підтверджений медичною документацією.

У статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" прописано, з якими саме захворюваннями не беруть до армії. До них належать і хвороби нирок.

За висновком військово-лікарської комісії можуть виключити з військового обліку громадян, у яких:

ниркова недостатність IV-V стадії через гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок — нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії;

хвороби нирки, сечоводу, сечового міхура та уретри зі значними порушеннями функцій — обструктивна уропатія, гідронефроз, піонефроз, сечокам’яна хвороба (камені в нирках) , кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші;

, кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші; хвороби чоловічих статевих органів зі значними порушеннями функцій — гіперплазія, аденома та міома простати, запальні та інші хвороби чоловічих статевих органів.

Крім того, подібні норми стосуються і військовозобов’язаних жінок. Їх виключають з обліку, якщо у них діагностовані серйозні захворювання органів малого таза, а саме:

запальні хвороби органів малого таза зі значними порушеннями функцій — сальпінгіт, оофорит, запалення матки або шийки матки, хвороби бартолінової залози, інші запальні хвороби піхви та вульви;

незапальні хвороби жіночих статевих органів зі значними порушеннями функцій — ендометріоз, випадіння статевих органів, уретероцеле, грижа сечового міхура, свищі, незапальні хвороби яєчників, фаллопієвих труб та широкої зв’язки матки, кіста яєчника або жовтого тіла, гематосальпінкс, поліпи жіночих статевих органів, ерозія та дисплазія шийки матки тощо.

Варто зазначити, що діагноз має бути підтверджений медичною документацією та висновком ВЛК. Лише наявність такого підтвердження дозволить звільнитися від військової служби.

Нагадуємо, на військову службу не беруть людей з порушеннями ендокринної системи, харчування та обміну речовин. Серед хвороб, які можуть стати підставою для визнання особи непридатною до військової служби:

хвороби щитоподібної залози;

всі типи цукрового діабету ;

; порушення інших ендокринних залоз.

Також до переліку входять люди з порушенням обміну речовин, зокрема ті, хто має будь-який вид ожиріння зі значними порушеннями функцій організму. Ці захворювання звільняють від обов'язку проходження військової служби.

Раніше "Телеграф" писав, про хвороби нервової системи, з якими чоловіка можуть визнати непридатним. Законодавство чітко визначає перелік захворювань, які можуть стати підставою для відстрочки від військової служби.