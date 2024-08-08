Не лише переломи: з якими травмами не мобілізують в Україні (повний список)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Є три категорії таких травм
Новий закон про мобілізацію передбачає цілу низку захворювань, з якими чоловіка призовного віку не мобілізують, у тому числі не беруть на службу та з деякими травмами. Ці люди, ймовірно, отримуватимуть статус "непридатний до військової служби, за винятком військового обліку".
"Телеграф" розповідає, про які травми йдеться. Всього в цьому списку зазначено кілька категорій і про них йдеться у тексті наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України.
Загалом є кілька видів травм, із якими не візьмуть на службу. До них входять травми голови та шиї та їх наслідки зі значними порушеннями функцій:
- переломи кісток черепа та обличчя, перелом склепіння черепа, кісток обличчя, верхньої та нижньої щелепи;
- травми носа, вуха, губи та порожнини рота;
- ушкодження структур слухової системи;
- травми ока та орбіти;
- травми горла, трахеї, гортані;
- внутрішньочерепна травма (струс, контузія, здавлення, наявність стороннього тіла, крововиливи внаслідок травми);
- травма зорового нерва та його провідних шляхів, інших черепних нервів; наслідки ураження центральної нервової системи від впливу зовнішніх факторів.
Ще одна категорія – це травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетень та периферичних нервів (із значними порушеннями функцій). Це своєю чергою:
- переломи хребта на будь-якому рівні,
- перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка,
- вивих, підвивих хребця,
- розрив міжхребцевого диска;
- розрив, зрив, зрив та крововилив спинного мозку.
- Травми внутрішніх органів грудної, черевної порожнин, органів, розташованих позачеревно, органів тазу, політравми зі значними порушеннями функцій.
Третя категорія: травми верхніх та нижніх кінцівок :
- переломи кісток,
- травматичне ушкодження кровоносних судин,
- невитягнуті металеві конструкції,
- переломи ребер, грудини, лопатки, ключиці,
- переломи кісток тазу зі значними порушеннями функцій.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, із якими хворобами шкіри не мобілізують на службу громадян призовного віку в Україні. Усього цих захворювань є п’ять.