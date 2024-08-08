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Не лише переломи: з якими травмами не мобілізують в Україні (повний список)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграфу" Новина оновлена 08 серпня 2024, 19:47

Є три категорії таких травм

Новий закон про мобілізацію передбачає цілу низку захворювань, з якими чоловіка призовного віку не мобілізують, у тому числі не беруть на службу та з деякими травмами. Ці люди, ймовірно, отримуватимуть статус "непридатний до військової служби, за винятком військового обліку".

"Телеграф" розповідає, про які травми йдеться. Всього в цьому списку зазначено кілька категорій і про них йдеться у тексті наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України.

Загалом є кілька видів травм, із якими не візьмуть на службу. До них входять травми голови та шиї та їх наслідки зі значними порушеннями функцій:

  • переломи кісток черепа та обличчя, перелом склепіння черепа, кісток обличчя, верхньої та нижньої щелепи;
  • травми носа, вуха, губи та порожнини рота;
  • ушкодження структур слухової системи;
  • травми ока та орбіти;
  • травми горла, трахеї, гортані;
  • внутрішньочерепна травма (струс, контузія, здавлення, наявність стороннього тіла, крововиливи внаслідок травми);
  • травма зорового нерва та його провідних шляхів, інших черепних нервів; наслідки ураження центральної нервової системи від впливу зовнішніх факторів.

Ще одна категорія – це травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетень та периферичних нервів (із значними порушеннями функцій). Це своєю чергою:

  • переломи хребта на будь-якому рівні,
  • перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка,
  • вивих, підвивих хребця,
  • розрив міжхребцевого диска;
  • розрив, зрив, зрив та крововилив спинного мозку.
  • Травми внутрішніх органів грудної, черевної порожнин, органів, розташованих позачеревно, органів тазу, політравми зі значними порушеннями функцій.

Третя категорія: травми верхніх та нижніх кінцівок :

  • переломи кісток,
  • травматичне ушкодження кровоносних судин,
  • невитягнуті металеві конструкції,
  • переломи ребер, грудини, лопатки, ключиці,
  • переломи кісток тазу зі значними порушеннями функцій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, із якими хворобами шкіри не мобілізують на службу громадян призовного віку в Україні. Усього цих захворювань є п’ять.

Теги:
#Україна #Армія #Травми #Мобілізація