Не лише переломи: з якими травмами не мобілізують в Україні (повний список)

Є три категорії таких травм

Новий закон про мобілізацію передбачає цілу низку захворювань, з якими чоловіка призовного віку не мобілізують, у тому числі не беруть на службу та з деякими травмами. Ці люди, ймовірно, отримуватимуть статус "непридатний до військової служби, за винятком військового обліку".

"Телеграф" розповідає, про які травми йдеться. Всього в цьому списку зазначено кілька категорій і про них йдеться у тексті наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України.

Загалом є кілька видів травм, із якими не візьмуть на службу. До них входять травми голови та шиї та їх наслідки зі значними порушеннями функцій:

переломи кісток черепа та обличчя, перелом склепіння черепа, кісток обличчя, верхньої та нижньої щелепи;

травми носа, вуха, губи та порожнини рота;

ушкодження структур слухової системи;

травми ока та орбіти;

травми горла, трахеї, гортані;

внутрішньочерепна травма (струс, контузія, здавлення, наявність стороннього тіла, крововиливи внаслідок травми);

травма зорового нерва та його провідних шляхів, інших черепних нервів; наслідки ураження центральної нервової системи від впливу зовнішніх факторів.

Ще одна категорія – це травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетень та периферичних нервів (із значними порушеннями функцій). Це своєю чергою:

переломи хребта на будь-якому рівні,

перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка,

вивих, підвивих хребця,

розрив міжхребцевого диска;

розрив, зрив, зрив та крововилив спинного мозку.

Травми внутрішніх органів грудної, черевної порожнин, органів, розташованих позачеревно, органів тазу, політравми зі значними порушеннями функцій.

Третя категорія: травми верхніх та нижніх кінцівок :

переломи кісток,

травматичне ушкодження кровоносних судин,

невитягнуті металеві конструкції,

переломи ребер, грудини, лопатки, ключиці,

переломи кісток тазу зі значними порушеннями функцій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, із якими хворобами шкіри не мобілізують на службу громадян призовного віку в Україні. Усього цих захворювань є п’ять.