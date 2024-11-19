Які захворювання кровообігу звільняють від мобілізації
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Людину не можуть закликати, якщо вона має певні хвороби кровообігу
В Україні триває загальна мобілізація, проте деякі категорії громадян не потрапляють під заклик. Це стосується людей, які мають певні захворювання кровообігу.
Ці обмеження прописані у Розкладі хвороб наказу №402 Міністерства оборони України.
Згідно із законодавством, непридатними з подальшим винятком з військового обліку є чоловіки, у яких виявлено:
- серцева недостатність ІІБ-ІІІ стадії;
- гіпертонічна хвороба ІІІ стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней;
- значні та помірні порушення кровообігу та функцій (хвороби артерій, артеріол та капілярів I70-I79).
Служити у ТЦК, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення та охорони можуть служити люди, у яких виявлено:
- серцева недостатність І-ІІА стадії;
- незначні порушення кровообігу та функцій; за наявності об’єктивних даних без порушень кровообігу та функцій.
Від мобілізації не звільняють чоловіків, у яких:
- гіпертонічна хвороба І стадії;
- серцева недостатність І стадії;
- незначні порушення функцій кровообігу.
Раніше "Телеграф" повідомляв, чи беруть служити в Україні чоловіків із хворобами серця.