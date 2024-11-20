З якими хворобами шкіри чоловіка можуть визнати непридатним до служби

З деякими недугами українцям дають статус "тимчасово непридатний"

За станом здоров'я військовозобов'язані громадяни можуть отримати відстрочку. Зокрема, з серйозними хворобами шкіри та підшкірної клітковини можуть виключити з військового обліку.

"Телеграф" розповідає, про які саме захворювання йдеться. Згідно з наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року, підставою для визнання громадянина непридатним до військової служби є такі діагнози:

дифузний нейродерміт (атопічний дерматит);

з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;

пухирчатка звичайна;

герпетиформний дерматит;

поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;

універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія).

Крім того, з іншими шкірними захворюваннями військовозобов'язаних можуть визнаний тимчасово непридатними до служби. У таких випадках громадянам можуть дати відстрочку від мобілізації до покращення стану здоров'я або за рекомендацією медичних комісій.

Нагадуємо, що є декілька видів травм, із якими не візьмуть на службу. До них входять травми голови та шиї та їх наслідки зі значними порушеннями функцій :

переломи кісток черепа та обличчя, перелом склепіння черепа, кісток обличчя, верхньої та нижньої щелепи;

травми носа, вуха, губи та порожнини рота;

ушкодження структур слухової системи;

травми ока та орбіти;

травми горла, трахеї, гортані;

внутрішньочерепна травма (струс, контузія, здавлення, наявність стороннього тіла, крововиливи внаслідок травми);

травма зорового нерва та його провідних шляхів, інших черепних нервів; наслідки ураження центральної нервової системи від впливу зовнішніх факторів.

Ще одна категорія – це травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетень та периферичних нервів (зі значними порушеннями функцій).

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка з гемороєм. Громадяни, в яких була ця недуга, вважалися "обмежено придатними", однак з 4 травня 2024 року в Україні статус скасували.