Війна закінчиться швидше: Зеленський зробив надихаючу заяву про Трампа

З приходом адміністрації Трампа війна може закінчитися швидше, заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що з приходом до Білого дому адміністрації нового президента США Дональда Трампа російсько-українська війна може закінчитись швидше.

Про це він заявив у коментарі "Суспільному". За словами президента, між ним та Трампом склалася конструктивна взаємодія — Україна отримала можливість аргументовано викласти свою позицію щодо бачення майбутнього світу.

Зеленський додав, що Трамп почув пропозиції української сторони. Водночас, ніхто не висловлювався проти позиції України.

Відповідаючи на запитання, чи ставить Трамп перед Україною умови на переговори з Росією, Зеленський заявив: риторика "Сядь і слухай" не працює в такій ситуації.

"Ми незалежна країна. І ми під час цієї війни — і наш народ і я особисто під час переговорів з Байденом, Трампом та європейськими лідерами — довели це", — зазначив Зеленський.

Він додав, що для України важливим є справедливий світ, щоб не було відчуття того, що найкращі з найкращих марно загинули у війні, розв’язаній Росією.

Раніше "Телеграф" розповідав про настрої підтримки України, які панують у партії Трампа.