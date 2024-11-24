Популярний додаток для смартфона "з’їдає" багато пам’яті: як вирішити проблему

Цю дію можна повторювати щодня

У месенджері Viber необхідно регулярно чистити кеш, щоб звільнити пам’ять телефону. До того ж це не дає додатку підгальмовувати.

Телеграф детально розповідає, як це зробити. Зазначимо, що проводити подібну процедуру краще кілька разів на тиждень, а якщо ви часто користуєтеся цим додатком, краще робити це щодня.

Залишкові файли, які згодом накопичуються в результаті використання програми, забивають досить багато пам’яті. Тому регулярно слід перевіряти, скільки вже зайнято.

Як очистити кеш у Viber

Відкриваємо месенджер Viber на телефоні;

Заходимо в налаштування

Натискаємо на пункт "Пам’ять";

Натискаємо на "Очистити кеш".

Важливо вказати, що видалення залишкових файлів не вплине на інформацію, яка у вас зберігається в додатку. Буде видалено лише непотрібні файли.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що як швидко і просто очистити пам’ять у додатку Telegram. Якщо ви часто користуєтеся цим месенджером, то непотрібних файлів на день може накопичуватись до 1 Гб. Тому варто звертати увагу на цей момент кілька разів на тиждень.