Одна з найдорожчих поразок Кремля: у Білому домі прокоментували припинення транзиту газу через Україну

США вітають рішення України та рішучість, яку показав Київ

Припинення транзиту російського газу через Україну стало однією з найдорожчих поразок Кремля. Вашингтон вітає рішення України припинити транзит газу російського режиму, оскільки це завдасть росіянам величезних збитків.

Про це сказав координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 8 січня. Він зазначив, що рішення України коштуватиме Кремлю не менше 6,5 мільярда доларів США на рік.

"Це вочевидь повністю позбавить Росію близько 6,5 мільярда доларів щорічного доходу, отриманого від продажу газу Європі. Це одна з найбільших і найдорожчих поразок для Москви", – підтвердив він.

Кірбі зазначив, що США вітають рішення України та рішучість, яку показав Київ. За його словами, у 2000 році під час приходу до влади російського правителя Володимира Путіна Росія експортувала через Україну понад 130 млрд кубометрів газу на рік. Станом на сьогодні цей обсяг дорівнює нулю. США готові задовольнити попит Європи у газі: зараз 50% імпорту скрапленого природного газу до Європи постачають саме Сполучені Штати.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію. Це потрібно з міркувань національної безпеки. Газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура системи підготована до такого функціонування.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив Києву, що через відмову від продовження транзиту російського газу до країн Європи його партія готова голосувати за зниження допомоги українським біженцям. На його думку, такий крок стане "адекватними заходами у відповідь". Це вже не перший подібний випад з боку Фіцо, оскільки раніше він погрожував припинити постачання електрики Україні.