"Знайдуть рішення в короткі терміни": Келлог розповів, як Трамп хоче "врятувати" Україну

Чиновник каже, що у сторін "мало часу"

Нова адміністрація США не відмовляється від мети завершити російське вторгнення в Україну і хоче вкластися в "короткі терміни" після інавгурації Дональда Трампа. При цьому там запевняють, що Вашингтон не має наміру давати що-небудь Росії.

Про це розповів майбутній спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог в ефірі Fox News. За його словами, Трамп і він сам добре розуміють, що мають мало часу на те, щоб знайти рішення.

"Він хоче закінчити її (війну, — ред) якнайшвидше. Тому що, якщо ви поглянете на руйнування, на те, що відбувається всередині України, лише втрати, вони неймовірні. Російські втрати, українські втрати, збитки їхнім містам. Це війна, яка має закінчитися, і я впевнений, що він здатний це зробити", — сказав Келлог.

За словами чиновника, Трамп не має бажання щось віддати росіянам чи Володимиру Путіну, але він хоче "врятувати Україну та її суверенітет", а також обіцяє, що це буде "справедливо і чесно".

Він також ухилився від коментаря щодо слів Трампа про Україну в НАТО, але назвав помилкою рішення чинного президента Джо Байдена відмовитися від переговорів з Путіним.

"Ми створимо умови для президента (Трампа, — ред), коли він увійде на посаду, Путіна і президента Зеленського. Я думаю, вони прийдуть до прийнятного рішення в короткі терміни. І коли я говорю про короткі терміни, то для себе персонально і на професійному рівні я б сказав, давайте встановимо їх на рівні ста днів і будемо вести зворотний відлік", — сказав Келлог.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський раніше закликав не робити поспішних висновків про те, якою буде політика США після приходу до влади Дональда Трампа.