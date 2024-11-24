Популярное приложение для смартфона "съедает" много памяти: как решить проблему

Это действие можно повторять ежедневно

В мессенджере Viber необходимо регулярно чистить кэш, чтобы освободить память на телефоне. К тому же, это не дает приложению подтормаживать.

"Телеграф" детально рассказывает, как это сделать. Отметим, что проводить подобную процедуру лучше несколько раз в неделю, а если вы часто пользуетесь этим приложением, то лучше делать это каждый день.

Остаточные файлы, которые со временем накапливаются в результате использования приложения, забивают довольное большое количество памяти. Поэтому регулярно следует проверять, сколько уже занято.

Как очистить кэш в Viber

Открываем мессенджер Viber на телефоне;

Заходим в настройки

Нажимаем на пункт "Память";

Нажимаем на "Очистить кэш".

Важно указать, что удаление остаточных файлов никак не повлияет на информацию, которая у вас хранится в приложении. Будут удалены лишь ненужные файлы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что как быстро и просто очистить память в приложении Telegram. Если вы часто пользуетесь этим мессенджером, то ненужных файлов в день может копиться до 1 гб. Потому стоит обращаться внимание на этот момент несколько раз в неделю.