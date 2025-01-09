Коли дуже хочеться D&G: в одеському супермаркеті продають люксову пасту (відео)

Відео швидко привернуло увагу користувачів мережі

Під брендом Dolce & Gabbana уже давно випускають не лише одяг та аксесуари, а й парфуми, косметику та навіть побутову техніку. Схоже, італійські дизайнери вирішили, що гарний смак має проявлятися не тільки в одязі – до лінійки бренду додали й макаронні вироби.

Придбати цей незвичний "люкс" можна і в Україні, зокрема, в одному з одеських супермаркетів. Відповідне відео опубліковане в місцевому телеграм-каналі.

На відео з супермаркету голос за кадром розповідає: "Одесити, у мене для вас хороша новина! Якщо ви давно хотіли "люкс", але не могли собі дозволити, то тепер таки зможете. Паста Dolce & Gabbana! Будь ласка!"

Потім користувач показує два види макаронів і додає: "Доторкніться до прекрасного!"

Відео швидко привернуло увагу користувачів мережі, які залишили під ним численні жартівливі коментарі. Ось кілька з них:

Що відомо про цю пасту?

Історія люксових макаронів почалася у 2017 році. Тоді модний дім випустив лімітовану серію – лише 5000 пачок спагетті, пенне та каннелоні. Виробництво доручили знаній італійській фабриці Pastificio Di Martino, яка спеціалізується на виготовленні макаронних виробів преміум-класу. На момент випуску вартість цих люксових макаронних виробів сягала понад 100 доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що квадробери "захопили" магазин у столичному ТРЦ. Представники руху висували свої вимоги.