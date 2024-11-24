Хижого звіра помітили на вулицях обласного центру (відео та реакція)

Тварину помітили в одному з мікрорайонів міста

Днями мешканці Запоріжжя спостерігали незвичайну картину – вулицями міста бігала лисиця.

Відео опубліковано в Telegram-каналі "Труха Запоріжжя". Імовірно, дика тварина була помічена у житловому масиві "Південний", який місцеві жителі називають "Піски". Ця територія знаходиться на намивному піску — звідси назва.

На кадрах видно, як лисиця бігає вулицею.

Наразі невідомо, з яких причин лисиця з’явилася на вулиці, і звідки вона взялася. Тим часом у коментарях до відео користувачі висловлюють різні припущення.

"Коростя — сказ", "Ніби лисиць не бачили", "Голодна", "Не вперше її бачили, вона дуже налякана", "Бідні тварини. Нікуди вже бігти", "Піски" — це окремий світ", — пишуть у коментарях до відео.

Житловий масив "Південний" складається з мікрорайонів з номерами від одного до п’яти — там знаходяться панельні будинки заввишки 9 поверхів. Він був побудований в середині 1980-х років, на захід від житлового масиву розташований лісопарк (так звана "Запорізька лісова дача").

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