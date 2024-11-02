В Одесі лис провалився у катакомби, фото його порятунку

Тваринку виявили випадково

В Одесі у катакомби провалився лис. Його витягли з чотириметрового колодязя.

Про це у Facebook написав директор Одеського зоопарку Ігор Біляков. Він, разом зі спелеологами й рятував лиса з катакомб. Тваринка впала туди на Шкодовій горі. Лиса виявили випадково й це врятувало йому життя.

"Якби не така випадкова знахідка, звір би неминуче загинув. Але все закінчилось щасливо, лис неушкоджений. Молодий, красивий, здоровий звір. Ми його дістали з колодязя, винесли назовні та випустили", — написав він.

Директор зоопарку розповів "Думській", що лис перебував у ямі кілька днів. Його вдалося швидко витягнути, хоча лис ховав голову, щоб люди не могли накинути петлю. Звір своєрідно "подякував" своїм рятівникам.

"Коли винесли його на поверхню і віднесли від входу — він вискочив, відбіг метрів на п'ять і обернувся. Це дуже розумні тварини, і він точно все зрозумів", — додав Біляков.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі лисиця дивом вижила, попавши під авто. Тваринку врятували номерні знаки. Одесит приїхав додому і виявив у себе під номером машини застряглу лисицю. Тварина проїхала так приблизно 1.5 км і вижила.