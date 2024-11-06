В Одесі із зоопарку втекла агресивна мавпа (відео)

Тварину вдалося привабити фруктами

У середу, 6 листопада, із одеського зоопарку втік бабуїн. Мавпи цієї породи знамениті своєю агресивною та непередбачуваною поведінкою — у разі загрози вони можуть нападати навіть на людей.

На пошуки "втікача" вирушила ціла пошукова команда. Про це повідомляють у соцмережах.

Відомо, що із зоопарку в Одесі втік дорослий бабуїн. Мавпа залізла на дах вольєра і ніяк не хотіла спускатися.

Тварину приманювала фруктами і намагалися вмовити його злізти на землю. Якоїсь миті мавпа послухала людей і зістрибнула у двір. У цей момент бабуїна зловила жінка та накрила його ковдрою.

Вочевидь, бабуїн втік із клітки в приватному зоопарку, оскільки на відео можна розгледіти приватну забудову. На щастя, ніхто не постраждав.

Варто зазначити, що бабуїни відомі своєю агресивною поведінкою — вони неодноразово атакували людей у різних країнах світу. Крім цього, самці здатні нападати на вагітних самок і вбивати їхнє потомство.

Довжина його тіла в середньому становить 75 см, а хвоста — 60 см. Незважаючи на свій незграбний вигляд, це дуже спритні та швидкі тварини.

У дикій природі до бабуїнів часто приєднуються стада копитних, тому що мавпи завдяки колірному зору можуть вчасно помітити хижака. У свою чергу, самці бабуїнів іноді полюють на дитинчат антилоп.

У єгипетській традиції вони вважалися провісниками світанку і зображувався з піднятими до сонця руками, що символізує мудрість. Представляли бабуїни богів Тота та Хапі.

Нагадаємо, українську мережу продовжує підкорювати гусак у чоботях, який спокійно ходить із господаркою по магазинах. Цього разу його нібито помітили в Одесі.

Відео із незвичайним улюбленцем вже опублікували місцеві паблики. Проте достеменно невідомо, чи це той самий гусак, що в Дніпрі ходить у чоботях чи іншій.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відомо про левиця, яку знайшли на звалищі м’ясного заводу у Костополі. Директор зоопарку повідомив, чому тварина опинилася на смітнику.