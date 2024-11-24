Хищного зверя заметили на улицах областного центра (видео и реакция)

Животное заметили в одном из микрорайонов города

На днях жители Запорожья наблюдали необычную картину — по улицам города бегала лисица.

Видео опубликовано в Telegram-канале "Труха Запорожье". Предположительно, дикое животное было замечено в жилом массиве "Южный", который местные жители называют "Пески". Эта территория находится на намывном песке — отсюда и название.

На кадрах видно, как лисица бегает по улице.

На данный момент неизвестно, по каким причинам лисица появилась на улице, и откуда она взялась. Между тем, в комментариях к видео пользователи высказывают разные предположения.

"Чесотка — бешенство", "Как будто лисиц не видели", "Голодная", "Не в первый раз ее видели, она очень напугана", "Бедные животные. Некуда уже бежать", " "Пески" — это отдельное мир", — пишут в комментариях к видео.

Жилой массив "Южный" состоит из микрорайонов с номерами от одного до пяти — там находятся панельные дома высотой в 9 этажей. Он был построен в середине 1980-х годов, к западу от жилмассива расположен лесопарк (так называемая " Запорожская лесная дача").

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