Багато хто цього не знає: як правильно перекласти "не расстраивайся" українською, пояснення від мовознавця

Професор пояснив різницю між "не расстраивайся" та "не засмучуйся"

У час активного відродження української мови багато хто почав поставати перед труднощами перекладу звичних російських висловів. Особливо це стосується емоційної лексики, яку ми використовуємо щодня.

Відомий український мовознавець, доктор філологічних наук Олександр Пономарів у своїй традиційній рубриці мовних консультацій відповів на чергове запитання читачів щодо правильного перекладу з російської мови. На цей раз до професора звернулися із запитанням про коректний переклад російського вислову "не расстраивайся" українською мовою.

Як правильно українською

"Правильним перекладом російського "не расстраивайся" є українське "не засмучуйся", – пояснює Олександр Пономарів. Це просте, на перший погляд, речення відкриває важливу тему про нюанси перекладу та вживання мовних конструкцій, які можуть суттєво впливати на сприйняття і розуміння мови.

Багато людей продовжують використовувати кальки з російської мови. Це може призводити до появи помилок, які стають звичними в повсякденному спілкуванні. Наприклад, замість "не засмучуйся" деякі можуть сказати "не переживай", що не зовсім коректно передає первісний сенс фрази.

Варто зазначити, що це питання часто виникає серед українців, які прагнуть покращити свою українську мову та позбутися русизмів у повсякденному мовленні. Професор Пономарів неодноразово наголошував на важливості використання питомо українських слів замість калькування з російської мови.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською хвалити розумних. Адже "умнічка" – це калька з російської.