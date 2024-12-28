В Одесі за копійки здають 3-кімнатну квартиру, але є умова

Житло розташоване на першому поверсі

В Одесі трикімнатна квартира у пристойному стані здається без орендної плати, сплачувати потрібно лише комунальні послуги (близько 2000 гривень). Проте у квартирі мешкає собака, про яку має піклуватися майбутній мешканець.

Оголошення про оренду квартири розміщено на популярному сайті. Власник здає її лише для однієї людини, ба більше — лише дівчині чи жінці. Обов'язкова умова — щонайменше двічі на день вигулювати собаку та доглядати за нею.

Квартира розташована на першому поверсі п'ятиповерхової "хрущовки", загальна площа — 75 квадратних метрів. Житло укомплектоване меблями та побутовою технікою, є навіть кондиціонер. Серед переваг — наявність паркувального місця.

Поруч з квартирою є вся необхідна інфраструктура — на відстані до 500 метрів є аптека, супермаркет, пошта. Це непогана пропозиція для тих, хто любить собак — ти отримуєш не лише житло, але й домашнього улюбленця.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує орендувати квартиру у Львові на Новий рік. Ціни залежать від багатьох факторів, але стартують від 1000 гривень за добу.