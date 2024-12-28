Українські ветерани продовжують вдвох долати Атлантику на човні (відео)

Човен збудований у майстерні "Китва" під Львовом

Українські ветерани Дмитро Резвой і Іван Гаврилко на чотиримісному човні продовжують веслувати з Африки до Південної Америки. Ціль експедиції — нагадати світу про війну в Україні та зібрати кошти на протезування для наших захисників.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Спочатку в команді Row4Ukraine було ще двоє британців, але капітан Лі Спенсер вирішив припинити місію через пошкодження човна.

Учасників експедиції врятували за допомогою пошуково-рятувального вертольота та доставили на Гран-Канарію, залишивши човен, який створив Дмитро Резвой, в океані. Проте українці не зупинилися: з допомогою друзів відшукали човен в Атлантиці, полагодили його та продовжили подорож удвох. Ветерани продовжують долати понад 5000 км, щоб втілити важливу місію.

Іван Гаврилко, морський піхотинець з позивним "Геолог", розповідав, що насправді ідея експедиції виникла давно. Він мріяв перетнути океан ще багато років тому. Під час лікування у Франції Дмитро Резвой запропонував йому взяти участь у проєкті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Києві на благодійний забіг на підтримку захисників прийшов їхній "робопобратим" і створив фурор. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов підготував репортаж з місця події.