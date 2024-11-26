Чому удар "Орєшніком" був не таким потужним, як очікувалося — Reuters

Наслідки удару виявилися незначними

Російська балістична ракета, якої було завдано удару по Дніпру 21 листопада, не мала вибухової речовини. Схоже, що її боєголовка була навчальною.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в уряді України. Зокрема один із них повідомив, що наслідки удару були "досить невеликими".

"У цьому випадку (ракета) була без вибухівки… Не було жодних вибухів, на які ми очікували. Щось було, але не дуже сильне", — сказало друге джерело.

Глава РФ Володимир Путін говорив, що удару було завдано ракетою середньої дальності "Орєшнік" по заводу в Дніпрі і вона досягла цілі. На думку американських чиновників, у Росії є лише кілька таких ракет і швидше за все вони є модифікацією РС-26 "Рубіж".

Експерти вважають, що виключення бойової частини необхідне розташування спеціальних приладів, які необхідні оцінки характеристик ракети.

Хоча ракети середньої дальності повинні летіти на відстань понад 5000 кілометрів, проте ця пролетіла лише близько 700 кілометрів. Вартість одного запуску оцінюється приблизно в 80 мільйонів доларів. Для порівняння, один "Іскандер" обійшовся б російським платникам податків у 1-3 мільйони.

Як повідомлялося раніше, росіяни 21 листопада завдали удару по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Спочатку повідомлялося про те, що йдеться про РС-26 "Рубіж", проте в той же день Путін заявив, що була застосована новітня ракета середньої дальності "Орішник" у без’ядерному гіперзвуковому виконанні.

У п’ятницю, 22 листопада, у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли деталі про нову балістику, якою атакувала РФ. Там зазначили, що, ймовірно, було застосовано балістичну ракету зі складу ракетного комплексу "Кедр".