СБУ показала уламки ракети "Орєшнік", якою били по Дніпру (фото та відео)

Іноземним журналістам дозволили сфотографувати уламки ракети

Служба безпеки України дозволила іноземним журналістам сфотографувати уламки російської ракети "Орєшнік", якою вдарили по Дніпру 21 листопада.

Про це повідомляє Associated Press. У СБУ зазначили, що фрагменти ракети, яка, за даними Пентагону США, була розроблена на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубіж", ще не до кінця вивчено ретельним аналізом уламків.

Від ракети залишилися корпус розміром із велику зимову шину, покритий попелом і обвуглені дроти, покручені вибухом.

Окрім фото, опубліковано і відео уламків.

Нагадаємо, у четвер, 21 листопада, російські війська вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. У той же день Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив, що йдеться про застосування новітньої ракети середньої дальності "Орєшнік" у без’ядерному гіперзвуковому виконанні.

За словами Путіна, цю ракету наразі неможливо збити жодними засобами ППО. Він додав, що ракета здатна атакувати цілі зі швидкістю 2-3 км за секунду.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, удар ракетою "Орєшнік" по Дніпру є частиною стратегії глави Кремля Володимира Путіна до майбутніх мирних переговорів.