Почему удар "Орешником" был не таким мощным, как ожидалось - Reuters

Последствия удара оказались незначительными

Российская баллистическая ракета, которой был нанесен удар по Днепру 21 ноября, не имела взрывчатого вещества. Похоже, что ее боеголовка была учебной.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве Украины. В частности один из них сообщил, что последствия удара были "довольно небольшими".

"В этом случае (ракета) была без взрывчатки… Не было никаких взрывов, которые мы ожидали. Что-то было, но не очень сильное", — сказал второй источник.

Глава РФ Владимир Путин говорил, что удар был нанесен ракетой средней дальности "Орешник" по заводу в Днепре и она достигла цели. По мнению американских чиновников у России есть только несколько таких ракет и скорее всего они являются модификацией РС-26 "Рубеж".

Эксперты считают, что исключение боевой части необходимо для расположения специальных приборов, которые необходимы для оценки характеристик ракеты.

Хотя ракеты средней дальности должны лететь на расстояние более 5000 километров, однако эта пролетела лишь около 700 километров. Стоимость одного запуска оценивается примерно в 80 миллионов долларов. Для сравнения, один "Искандер" обошелся бы российским налогоплательщикам в 1-3 миллиона.

Как сообщалось ранее, россияне 21 ноября нанесли удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Изначально сообщалось о том, что речь идет о РС-26 "Рубеж", однако в тот же день Путин заявил, что была применена новейшая ракета средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом исполнении.

В пятницу, 22 ноября, в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали детали о новой баллистике, которой атаковала РФ. Там отметили, что, вероятно, была применена баллистическая ракета из состава ракетного комплекса "Кедр".