Це щось більше. Пєсков висловився про "Орєшнік" і згадав про "брудну бомбу"

За словами прессекретаря, Захід та Україна нібито займаються "ескалацією" конфлікту з Росією.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що удар міжконтинентальною балістичною ракетою "Орєшнік" по Дніпру 21 листопада був "своєчасним та ефективним".

Про це він заявив у коментарі російським медіа. За його словами, застосування цієї ракети — це не ескалація, а "відповідь на ескалацію" нібито з боку України та Заходу.

Також Пєсков звинуватив Україну в тому, що вона нібито розробляє "брудну бомбу".

"Заяви про можливість отримання Києвом "брудної бомби" — це вже не гра з вогнем, а щось більше. Удар "Орєшніком" став своєчасним і ефективним у ситуації, що склалася, коли Захід показує, що готовий на все, це — попереджувальний дзвінок Заходу ", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, у четвер, 21 листопада, росіяни вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Пізніше у своєму зверненні Володимир Путін заявив, що удару було завдано новітньою ракетою середньої дальності "Орєшнік" у без’ядерному гіперзвуковому виконанні.

За словами Путіна, "цю ракету збити неможливо".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, удар ракетою "Орєшнік" — це частина стратегії глави Кремля Володимира Путіна до майбутніх мирних переговорів.