"Кедр". Розвідка дізналася деталі про нову балістику, якою вдарили по Дніпру

На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожну — оснащено шістьма суббоєприпасами.

У Головному управлінні розвідки України розповіли деталі про нову балістику, якою Росія вдарила по Дніпру 21 листопада. Ймовірно, було застосовано балістичну ракету зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Відповідне повідомлення було опубліковано у прес-службі ГУР 22 листопада. Зазначається, що підлітковий час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до потрапляння до Дніпра склав 15 хвилин.

"На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожну — оснащено шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 Махов", — йдеться у публікації.

Також ГУР пише, що до розробки мобільного ракетного комплексу "кедр" залучено низку підприємств військово-промислового комплексу держави-агресора Росії:

АТ "Корпорація "Московський інститут теплотехніки" (м. Москва);

АТ "Федеральний науково-виробничий центр "Титан-Барікади" (м. Волгоград);

АТ "Головне спеціальне конструкторське бюро "Прожектор" (м. Москва);

АТ "Концерн "Сузір’я" (м. Воронеж);

АТ "Науково-виробниче підприємство "Спеценергомеханіка" (м. Москва);

ТОВ "Науково-дослідний центр спецтехніки та конверсії "Континент" (м. Москва).

Відомо, що випробування РК "кедр" проходили на "4 державному центральному міжвидовому полігоні РФ" (м. Капустін Яр, Астраханська обл.) у жовтні 2023 та червні 2024 року.

Варто додати, що президент РФ Володимир Путін повідомив, що було застосовано нову балістичну ракету середньої дальності "Горішник".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 21 листопада стало відомо про прильоти по 105-му монтажно-випробувальному корпусу, який знаходиться на ракетному полігоні Капустін Яр. Саме цей майданчик призначений для проведення випробувань ракет і саме звідти росіяни нібито можуть вдарити міжконтинентальною ракетою РС-26 "Рубіж".