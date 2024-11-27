Условия диктует МВФ? Почему Зеленский не подписывает закон о повышении налогов

В Украине работает миссия Фонда, по результатам которой должно быть озвучено важное решение

Президент Владимир Зеленский уже 43 дня не подписывает законопроект №11416д о повышении налогов задним числом, потому что в Украине работает миссия МВФ. По завершении ее работы может состояться встреча с представителями Офиса главы государства, где будут озвучены условия выделения следующего транша Фонда.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал экономист Иван Ус. По его мнению, именно от вывода МВФ может зависеть подписание или ветирование документа.

— У нас есть пауза, которая вызывает вопросы у общества. Ведь, согласно действующему законодательству, если в месячный срок [документ] не подписывает президент, закон считается принятым за подписью председателя Верховной Рады. Но у нас нет подписи Стефанчука, то есть, ожидают решения МВФ, — предположил эксперт.

Он соглашается, что таким образом нарушается процедура принятия законов, но для Украины стратегически важно сохранение отношений с партнерами.

— В бюджете на следующий год заложена значительная доля внешнего финансирования. И чтобы этот год пройти с финансированием, нам нужно сохранять хорошие отношения с партнерами, прежде всего с МВФ, — говорит Иван Усс. — Я никогда не устану повторять, что МВФ — лучшее в мире кредитно-рейтинговое агентство. Если Фонд дает вам деньги, значит другие дадут. Поэтому ждем заключения этой миссии.

Эксперт отметил, что когда парламент голосовал за закон №11416д, было понятно, что налоги нужно поднимать, ведь пройти 2025 год без дополнительной нагрузки на общество будет сложно.

— Сейчас смотрят, может, удастся и без этого (повышения налогов. — Ред.). А может, какой-то другой вариант. Наши партнеры должны сказать: "Поддержка Украины сохранится, даже если вы это не сделаете". Если такая фраза прозвучит, мы увидим вето президента. Если такая фраза не прозвучит — тогда президент подпишет, — заключает экономист.

Напомним, 30 октября истекло время президентского вето для законопроекта №11416д.