Від палацу до цінних годинників: як путінський генерал втрачає все в Україні

Майно путінського генерал-полковника виявлено у полтавського чиновника

У Полтаві вдруге арештували майно путінського генерал-полковника Валерія Капашина, який з 2001 року обіймає посаду начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї.

"Запасний аеродром" на прийом закритий

У серпні минулого року Служба безпеки України повідомила про арешт майна російського генерал-полковника Валерія Капашина на понад 1 мільярд гривень. Воно було зареєстроване на полтавських підприємців Оксану та Лева Вериг — доньку та зятя Капашина. Таким чином путінський генерал-полковник легалізував на рідній Полтавщині величезні капітали, незаконно отримані під час служби в російській армії. Серед арештованого – розкішний маєток родини в приміському селі Терешки, готелі та ресторани преміумкласу, а також офісні й торгівельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тис. м². Зокрема, торговий центр у підземному переході "Злато місто", ресторани "Каштанова алея", "Раффінато", "Козачка", кафе-бар "Європа", бар "Нега", готель "Алея гранд", спа-салон "Лотос", офісні центри по Гоголя, 12, Європейській, 2 та 21… Загалом до списку заблокованих активів було внесено понад 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на Полтавщині.

"Покопавшись" трохи в біографії російського генерал-полковника, "Телеграф" з’ясував, що Капашин родом з села Рунівщина Полтавського району. У школі навчався на "4" і "5", улюбленим предметом майбутнього російського генерала була хімія. Це й визначило його подальший життєвий шлях. З атестатом про середню освіту сільський хлопчина Валєра Капашин за рознарядкою від військкомату вступив до Саратовського військового училища хімзахисту, яке закінчив з відзнакою. Вищу освіту здобув у Харківському державному університеті ім. М. Горького. Отримавши лейтенантське звання, став командиром навчального взводу і майже одразу зробив свій підрозділ відмінним. Достроково отримав звання старшого лейтенанта і капітана. Служив у військах радіаційного, хімічного й біологічного захисту. Командував полком під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

2001 року генерал-лейтенант Капашин був призначений начальником Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї. 27 вересня 2017 року взяв участь у церемонії знищення нібито останнього хімічного боєприпасу в Російській Федерації на об’єкті "Кізнер", доповів про завершення ліквідації хімзброї президенту Володимиру Путіну.

Генерал Капашин під час доповіді Путіну про завершення ліквідації хімзброї. 27 вересня 2017 року

Має чимало нагород за "безупречноє служеніє родінє" і "пользу Отєчєству".

Та, як бачимо, навіть відмінники по життю під старість можуть опинитися в лузерах.

Спочатку Капашин втратив свої основні активи.

Нагадаємо, у квітні 2022 року в рамках розслідування держзради Іллі Киви, який народився і провертав свої справи у Полтаві, Державне бюро розслідувань виявило майно генерала Капашина, яке він незаконно відмивав через бізнес-партнера уже знищеного екснардепа, тобто через… Лева Веригу. За даними ДБР , "оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності".

Тоді ж силовики навідалися з обшуком в заміський маєток російського генерала, зареєстрований на його доньку Оксану Веригу. І були вражені побаченим. По-перше, щоб потрапити на "запасний аеродром" Валерія Капашина, слід було пройти "фейс-контроль" на трьох (!) контрольно-пропускних пунктах з озброєною автоматами охороною. Сам маєток, обнесений високим цегляним муром, займав кілька гектарів, на яких розмістилися приватний мінізоопарк з хижаками (зокрема, там жили лев і рись), закритий 25-метровий басейн, автопарк із чотирьох розкішних автомобілів і, власне, житловий будинок площею 650 м².

Місцеві жителі розповідають, що під час будівництва маєтку генерал армії РФ особисто контролював процес. Розкішні кімнати будинку були буквально нашпиговані коштовними аксесуарами. Судячи з офіційних фото, Валерій Капашин зберігав у заміському будинку не лише офіцерську форму російського зразка та численні державні нагороди за "вірність батьківщині", а й дорогоцінні годинники з імперською символікою, гравюру в рамці із зображенням російського герба, нагородну зброю, оздоблену коштовним камінням, пропагандистську літературу тощо.

Маєток генерала Капашина на Полтавщині

Водночас селяни не бачили, щоб у маєтку постійно хтось із його господарів мешкав. До повномасштабної війни, окрім охорони, в будинку проживала хатня робітниця, яка стежила за господарством. А коли у березні 2022 року почався наплив біженців, громада за сприяння тероборонівців заселила в нього три родини з дітьми. Після того, як люди звідти вибралися, будинок пустує.

Арештоване майно родини за рішенням суду передане Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами. Наразі для деяких об’єктів шукають управителів.

Але Вериги, залишаючись власниками арештованого майна в Полтаві, продовжують отримувати дохід від роботи фірм. Ці гроші вони можуть використовувати надалі для інвестицій у розвиток бізнесу на території РФ.

Дорогі годинники, зброя, атрибути російської армії й портрет у дерев’яній рамці

Тепер же путінський служака має перспективи втратити залишки свого багатства, яке певний час тому було вивезене і виведене з Москви до Полтави. Виявилося, що навіть величезний заміський маєток не міг умістити всього нажитого (а швидше, накраденого) генерал-полковником добра, тому частину з нього, імовірно, Лев Верига передав на зберігання своєму братові Ігореві. Цілком можливо, це сталося напередодні повномасштабного вторгнення, коли Лев разом з дружиною втікав до Москви, де вони отримали громадянство країни-агресорки й продовжують вести бізнес.

Так от, нещодавно слідчі навідалися до 58-річного Ігоря Вериги з обшуками.

Ігор Верига

Як повідомив Офіс генерального прокурора, у межах досудового розслідування проведено понад 30 обшуків у будинках, квартирах, гаражах, транспортних засобах та інших об’єктах, які належать донедавна начальнику відділу адміністративно-господарської роботи Головного управління державної казначейської служби України у Полтавській області Ігорю Веризі та його родичам. Під час обшуків вилучено готівкові кошти, нагороди РФ, золоті пам’ятні монети, дорогі годинники, вогнепальну та мисливську зброю та інші цінності.

Вилучені коштовності

Колекція зброї

Годинник

Згідно з винесеною днями ухвалою Октябрського районного суду Полтави , у помешканні Ігоря Вериги в ході санкціонованого обшуку слідчі вилучили також чотири футляри з нагрудними знаками "За военную доблесть" з пустими посвідченнями, три футляри з відзнаками "За заслуги в уничтожении химического оружия" та незаповнені посвідчення до них, нагрудний знак у вигляді грифона з щитом та мечем з написами "200 лет" та "Внутренние войска МВД России", чотири посвідчення з написами "Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия" з печатками і гербом РФ. Серед цих армійських атрибутів були також футляр для алкоголю з гравіюванням у вигляді герба РФ та статуетки у формі птаха з прозорою рідиною, а ще портрет генерала Капашина, надрукований крупним планом на першій шпальті "Российской газеты" і вставлений у дерев’яну рамку. А на додачу ще 8 фотографій Валерія Капашина.

Фото генерала Капашина в "Российской газете"

На все це майно накладено арешт. Походження задекларованих активів має перевірити НАЗК.

До речі, не можна сказати, що родина Ігоря Вериги живе аж так шикарно, як дехто з корупціонерів. У її власності три далеко не нові автомобілі — ВАЗ-2103 1976 року випуску, Seat "Toledo" 2008 року вартістю 141 тисяча гривень та KIA "Niro" 2016 року вартістю 693 тис. Сім’я також має дві невеликі квартири, дачний будинок й дві земельні ділянки загальною площею 0,06 гектара.

Ігор Орестович Верига останні роки працював начальником відділу адміністративно-господарської роботи Головного управління державної казначейської служби України у Полтавській області і був, як з’ясувалося, хранителем значної частки добра, нажитого "непосильною працею" путінського генерала, якому зараз 74 роки.

Нагороди з колекції Валерія Капашина, передані на зберігання Ігорю Веризі з незаповненими посвідченнями до них

Мільярд туди — мільярд сюди

Першими на декларацію за 2023 рік тоді ще державного посадовця Ігоря Вериги звернули увагу журналісти місцевого інтернет-видання "Полтавщина". Їх збила з пантелику вказана у ній неймовірна цифра — 62 млн 115 тис. доларів. Кореспонденти надіслали запит до Державної казначейської служби України, щоб дізнатися, чи не зробив, бува, їхній співробітник помилку під час декларування набутої за рік готівки у доларовому еквіваленті.

Виявилося, чиновник не помилився. За минулий рік Верига, який не є пенсіонером за віком, отримав майже 275 тис. грн пенсії, тобто близько 23 тис. грн щомісяця. Його місячна зарплата складала мало не 22 тис. грн. Він також зареєстрував 10 тис. матеріальної допомоги та 16 тис. благодійної виплати від міжнародної організації Red Rose CPS, яка підтримує фінансово людей з інвалідністю, переселенців, пенсіонерів, одиноких батьків, які самостійно виховують дітей, та малозабезпечені сім’ї. Хтозна, під яку з цих категорій Ігор Орестович підпадає. Та то таке…

Колекція годинників і дорогоцінних монет

Основним його з дружиною, котра працює головним спеціалістом управління з питань містобудування та архітектури Полтавської міськради, видом доходу стала начебто спадщина, отримана від батьків. У квітні минулого року мати-пенсіонерка нібито подарувала йому 5 млн 920 тис. грн в іноземній валюті та 3 млн 550 тис. грн у банківських металах. А у жовтні батько додав ще 56 млн 175 тис. доларів та 34 млн 500 тис. грн у золотих злитках.

У відповідь на запит редакції щодо достовірності декларування керівник Головного управління казначейства у Полтавській області Олег Чепурний повідомив , що на той момент Ігор Верига уже звільнився з роботи (через 2 дні після публікації на "Полтавщині") за згодою сторін, а задекларовані ним "грошові кошти та майно, крім заробітної плати, не мають жодного відношення до його службової діяльності у Головному управлінні". У відповіді було зазначено, що повноваженнями щодо з’ясування достовірності задекларованих відомостей наділена НАЗК, як уповноважений орган, але "наразі Головне управління не отримувало від НАЗК жодних повідомлень щодо декларацій Ігоря Вериги".

Як часто нині трапляється, саме після розголошення чутливої інформації у ЗМІ, правоохоронці звернули увагу на доларового мільйонера, запідозривши, що задекларовані Веригою грошові активи мають незаконне походження.

Після проведених обшуків обласна прокуратура передала матеріали слідства до суду. Відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ст. 368-5, ч. 3 ст. 209 КК України), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років.

Наразі триває досудове слідство щодо можливого незаконного збагачення та відмивання майна родичів Ігоря Вериги. Слідчі перевіряють, чи законно він набув грошових та інших цінних активів, зокрема, і від путінського генерал-полковника.

Про підозру Ігорю Веризі буде повідомлено після висновку НАЗК. Його поки нема.

​Зате є інформація ГУ Державної податкової служби в Полтавській області про те, що за останні 26 років прибуток Ігоря Вериги та його батьків був менший, аніж задекларований спадок.

Наостанок цікава деталь. Звільнившись з посади, 5 листопада Ігор Верига оприлюднив оновлену декларацію за січень-жовтень цього року. Згідно з нею, він збіднів одразу на 2,5 мільярда гривень (еквівалент $60 млн 595 тис.), і тепер його заощадження становлять "жалюгідних" 104 мільйони у національній валюті. З батьківської спадщини пан Верига вказав у декларації лишень дорогоцінні метали вартістю 38 мільйонів гривень.

Чи простежується за цим "рука з Москви", можна лише здогадуватися.

Фото — відкриті джерела