От дворца до ценных часов: как путинский генерал теряет все в Украине

Имущество путинского генерал-полковника обнаружено у полтавского чиновника

В Полтаве вторично арестовали имущество путинского генерал-полковника Валерия Капашина, с 2001 года занимающего должность начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия.

"Запасной аэродром" на прием закрыт

В августе прошлого года Служба безопасности Украины сообщила об аресте имущества российского генерал-полковника Валерия Капашина более чем на 1 миллиард гривен. Оно было зарегистрировано на полтавских предпринимателей Оксану и Льва Вериг — дочь и зятя Капашина. Таким образом путинский генерал-полковник легализовал на родной Полтавщине огромные капиталы, незаконно полученные во время службы в российской армии. Среди арестованного – роскошное имение семьи в пригородном селе Терешки, гостиницы и рестораны премиум-класса, а также офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью около 30 тыс. м². В частности, торговый центр в подземном переходе "Злато місто", рестораны "Каштановая аллея", "Раффинато", "Казачка", кафе-бар "Европа", бар "Нега", гостиница "Аллея гранд", спа-салон "Лотос", офисные центры по Гоголя, 12, Европейской, 2 и 21… Всего в список заблокированных активов было внесено более 20 коммерческих объектов, свыше 3 тыс. квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков в Полтавской области.

"Порывшись" немного в биографии российского генерал-полковника, "Телеграф" выяснил, что Капашин родом из села Руновщина Полтавского района. В школе учился на "4" и "5", любимым предметом будущего российского генерала была химия. Это определило его дальнейший жизненный путь. С аттестатом о среднем образовании сельский паренек Валера Капашин по разнарядке от военкомата поступил в Саратовское военное училище химзащиты, которое закончил с отличием. Высшее образование получил в Харьковском государственном университете им. М. Горького. Получив лейтенантское звание, стал командиром учебного взвода и почти сразу сделал свое подразделение образцовым. Досрочно получил звания старшего лейтенанта и капитана. Служил в войсках радиационной, химической и биологической защиты. Командовал полком при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В 2001 году генерал-лейтенант Капашин был назначен начальником Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия. 27 сентября 2017 года принял участие в церемонии уничтожения якобы последнего химического боеприпаса в Российской Федерации на объекте "Кизнер", доложил о завершении ликвидации химоружия президенту Владимиру Путину.

Генерал Капашин во время доклада Путину о завершении ликвидации химоружия. 27 сентября 2017 года

Имеет немало наград за "безупречное служение родине" и "пользу Отечеству".

Но, как видим, даже отличники по жизни под старость могут оказаться в лузерах.

Сначала Капашин потерял свои основные активы.

Напомним, в апреле 2022 года в рамках расследования госизмены Ильи Кивы, который родился и проворачивал свои дела в Полтаве, Государственное бюро расследований обнаружило имущество генерала Капашина, которое он незаконно отмывал через бизнес-партнера уже ликвидированного экс-нардепа, то есть через… Льва Веригу. По данным ГБР , "сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур, под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности".

Тогда же силовики наведались с обыском в загородное имение российского генерала, зарегистрированное на его дочь Оксану Веригу. И были поражены увиденным. Во-первых, чтобы попасть на "запасной аэродром" Валерия Капашина, следовало пройти "фейс-контроль" на трех (!) контрольно-пропускных пунктах с охраной, вооруженной автоматами. Само имение, обнесенное высокой кирпичной стеной, занимало несколько гектаров, на которых разместились частный мини-зоопарк с хищниками (в частности, там жили лев и рысь), закрытый 25-метровый бассейн, автопарк из четырех роскошных автомобилей и, собственно, жилой дом площадью 650 м².

Местные жители рассказывают, что во время строительства имения генерал армии РФ лично контролировал процесс. Роскошные комнаты дома были буквально нашпигованы драгоценными аксессуарами. Судя по официальным фото, Валерий Капашин хранил в загородном доме не только офицерскую форму российского образца и многочисленные государственные награды за "верность родине", но и драгоценные часы с имперской символикой, гравюру в рамке с изображением российкого герба, наградное оружие, украшенное драгоценными камнями, пропагандистскую литературу и т.д.

Имение генерала Капашина в Полтавской области

В то же время селяне не видели, чтобы в имении постоянно кто-то из его хозяев жил. До полномасштабной войны, кроме охраны, в доме проживала домработница, которая следила за хозяйством. Когда в марте 2022 года начался наплыв беженцев, громада при содействии теробороновцев заселила в него три семьи с детьми. После того, как люди оттуда выбрались, дом пустует.

Арестованное имущество семьи по решению суда передано Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами. В настоящее время для некоторых объектов ищут управляющих.

Но Вериги, оставаясь собственниками арестованного имущества в Полтаве, продолжают получать доход от работы фирм. Эти деньги они могут использовать в дальнейшем для инвестиций в развитие бизнеса на территории РФ.

Дорогие часы, оружие, атрибуты российской армии и портрет в деревянной рамке

Теперь же у путинского служаки есть перспективы потерять остатки своего богатства, которое некоторое время назад было вывезено и выведено из Москвы в Полтаву. Оказалось, что даже огромное загородное имение не могло вместить всего нажитого (а скорее, украденного) генерал-полковником добра, поэтому часть его, вероятно, Лев Верига передал на хранение своему брату Игорю. Вполне возможно, это произошло накануне полномасштабного вторжения, когда Лев вместе с женой сбежал в Москву, где они получили гражданство страны-агрессорки и продолжают вести бизнес.

Так вот, недавно следователи посетили 58-летнего Игоря Веригу с обысками.

Игорь Верига

Как сообщил Офис генерального прокурора, в рамках досудебного расследования проведено более 30 обысков в домах, квартирах, гаражах, транспортных средствах и других объектах, принадлежащих недавно начальнику отдела административно-хозяйственной работы Главного управления государственной казначейской службы Украины в Полтавской области Игорю Вериге и его родственникам. В ходе обысков изъяты наличные средства, награды РФ, золотые памятные монеты, дорогие часы, огнестрельное и охотничье оружие, другие ценности.

Изъятые драгоценности

Коллекция оружия

На дорогостоящие часы наложен арест

Согласно вынесенному на днях постановлению Октябрьского районного суда Полтавы , в жилье Игоря Вериги в ходе санкционированного обыска следователи изъяли также четыре футляра с нагрудными знаками "За военную доблесть" с пустыми удостоверениями, три футляра с отличиями "За заслуги в уничтожении химического оружия" и незаполненные удостоверения к ним, нагрудный знак в виде грифона со щитом и мечом с надписями "200 лет" и "Внутренние войска МВД России", четыре удостоверения с надписями "Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия" с печатями и гербом РФ. Среди этих армейских атрибутов были также футляр для алкоголя с гравировкой в виде герба РФ и статуэтки в форме птицы с прозрачной жидкостью, а также портрет генерала Капашина, напечатанный крупным планом на первой полосе "Российской газеты" и вставленный в деревянную рамку. А вдобавок еще 8 фотографий Валерия Капашина.

Фото генерала Капашина в "Российской газете"

На все это имущество наложен арест. Происхождение задекларированных активов должно проверить НАПК.

Кстати, нельзя сказать, что семья Игоря Вериги живет так шикарно, как кое-кто из коррупционеров. В ее собственности три далеко не новых автомобиля — ВАЗ-2103 1976 года выпуска, Seat "Toledo" в 2008 году стоимостью 141 тысяча гривен и KIA "Niro" 2016 года стоимостью 693 тыс. Семья также имеет две небольшие квартиры, дачный дом и два земельных участка общей площадью 0,06 гектара.

Игорь Орестович Верига в последние годы работал начальником отдела административно-хозяйственной работы Главного управления государственной казначейской службы Украины в Полтавской области и был, как выяснилось, хранителем значительной части добра, нажитого "непосильным трудом" путинского генерала, которому сейчас 74 года.

Награды из коллекции Валерия Капашина, переданные на хранение Игорю Вериге с незаполненными удостоверениями к ним

Миллиард туда — миллиард сюда

Первыми на декларацию за 2023 год тогда еще государственного чиновника Игоря Вериги обратили внимание журналисты местного интернет-издания "Полтавщина". Их сбила с толку указанная в ней невероятная цифра – 62 млн 115 тыс. долларов. Корреспонденты направили запрос в Государственную казначейскую службу Украины, чтобы узнать, не допустил ли их сотрудник ошибку во время декларирования приобретенной за год наличности в долларовом эквиваленте.

Оказалось, чиновник не ошибся. За прошлый год Верига, не пенсионер по возрасту, получил почти 275 тыс. грн пенсии, то есть около 23 тыс. грн ежемесячно. Его месячная зарплата составляла чуть ли не 22 тыс. грн. Он также зарегистрировал 10 тыс. материальной помощи и 16 тыс. благотворительной выплаты от международной организации Red Rose CPS, которая поддерживает финансово людей с инвалидностью, переселенцев, пенсионеров, одиноких родителей, самостоятельно воспитывающих детей, и малообеспеченные семьи. Кто знает, под какую из этих категорий Игорь Орестович подпадает. Ну это такое…

Коллекция часов и драгоценных монет

Основным его с женой, работающей главным специалистом управления по вопросам градостроительства и архитектуры Полтавского горсовета, видом дохода стало якобы наследство, полученное от родителей. В апреле прошлого года мать-пенсионерка якобы подарила ему 5 млн 920 тыс. грн в иностранной валюте и 3 млн 550 тыс. грн в банковских металлах. А в октябре отец прибавил еще 56 млн 175 тыс. долларов и 34 млн 500 тыс. грн в золотых слитках.

В ответ на запрос редакции о достоверности декларирования руководитель Главного управления казначейства в Полтавской области Олег Чепурный сообщил , что на тот момент Игорь Верига уже уволился с работы (через 2 дня после публикации на "Полтавщине") по соглашению сторон, а задекларированные им "денежные средства и имущество, кроме заработной платы, не имеют никакого отношения к его служебной деятельности в Главном управлении". В ответе было отмечено, что полномочиями по выяснению достоверности задекларированных сведений наделена НАПК как уполномоченный орган, но "в настоящее время Главное управление не получало от НАПК никаких уведомлений о декларациях Игоря Вериги".

Как часто происходит, именно после разглашения чувствительной информации в СМИ, правоохранители обратили внимание на долларового миллионера, заподозрив, что задекларированные Веригой денежные активы имеют незаконное происхождение.

После обысков областная прокуратура передала материалы следствия в суд. Открыто уголовное производство по факту незаконного обогащения и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере (ст. 368-5, ч. 3 ст. 209 УК Украины), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 8 до 8 12 лет.

В настоящее время продолжается досудебное следствие по возможному незаконному обогащению и отмыванию имущества родственников Игоря Вериги. Следователи проверяют, законно ли он приобрел денежные и другие ценные активы, в частности, и от путинского генерал-полковника.

О подозрении Игорю Вериге будет сообщено после заключения НАПК. Его пока нет.

Зато есть информация ГУ Государственной налоговой службы в Полтавской области о том, что за последние 26 лет прибыль Игоря Вериги и его родителей была меньше, чем задекларированное наследство.

Напоследок интересная деталь. Уволившись с должности, 5 ноября Игорь Верига обнародовал обновленную декларацию за январь—октябрь этого года. Согласно ей, он обеднел сразу на 2,5 миллиарда гривен (эквивалент $60 млн 595 тыс.), и теперь его сбережения составляют "жалких" 104 миллиона в национальной валюте. Из родительского наследства Верига указал в декларации только драгоценные металлы стоимостью 38 миллионов гривен.

Прослеживается ли за этим "рука из Москвы", можно только догадываться.

Фото — открытые источники