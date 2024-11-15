У чиновника на Полтавщині знайшли російські нагороди та $60 млн доларів: вистачило б на купу ракет до Patriot

Розслідування незаконного збагачення триває

Під час обшуків у експосадовця Держказначейства в Полтавській області знайшли понад $60 млн (приблизно 2,5 млрд грн) необґрунтованих грошових активів.

Як зазначають Нацполіція України та Офіс Генпрокурора, ці кошти він отримав у спадок від батьків. Офіційно імені посадовця не називають, але, за даними "Суспільного", йдеться про Ігоря Веригу. За даними слідства, йому допоміг вивести мільйони родич — генерал-лейтенант ЗС РФ.

Зазначається, що за 2023 рік у декларації експосадовець Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області вказав понад 60 млн доларів США і 550 тис. грн надходжень. До того були і дорогоцінні метали у злитках, оцінені у 38 млн грн. Частину майна він нібито отримав у спадок від батьків.

Слідчі перевіряють цю інформацію, адже є у Вериги родичі, які обіймають державні посади в Росії, зокрема зять брата — російський генерал-лейтенант. Виявлені гроші можуть належати генералу, який отримав їх від корупційних схем та використовував для фінансування "інвестиційних" проєктів в Росії та на тимчасово окупованих території Луганської та Донецької областей, а керівник відділу допоміг йому їх легалізувати в Україні.

Правоохоронці провели обшук понад 30 приміщень, а саме: будинків, квартир, гаражів, транспортних засобів та інших об’єктів, які належать експосадовцю та його родичам.

Було виявлено — готівку, золоті пам’ятні монети, дорогі годинники, вогнепальну та мисливську зброю, нагороди РФ та інші цінності.

Наразі усі зібрані матеріали передані до НАЗК для проведення повної перевірки декларації. Далі вирішуватиметься питання щодо повідомлення особі про підозру.

Розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного збагачення та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 368-5, ч. 3 ст. 209 КК України) триває.

Зауважимо, що Ігоря Веригу звільнили 29 жовтня 2024 року за угодою сторін. Чи пов’язане звільнення з поданою декларацією не відомо.

Скільки ракет для України можна придбати на вилучені 60 млн

16 ракет Patriot (одна коштує 3,7 млн);

66 ракет NASAMS 120 "повітря – повітря" (одна 900 тисяч);

30 ракет Aster-30 (одна ракета 2 млн);

66 ракет IRIS-T (теж 900 тисяч);

200 ракет для ЗРК Vampire (одна 30 тисяч);

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