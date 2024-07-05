Погляди ультраправих політиків та президента Франції Еммануеля Макрона на війну в Україні розходяться

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об’єднання" та тричі невдалий кандидат на пост президента Марін Ле Пен, яка перемагає на дострокових виборах в уряд, обіцяє обмежити постачання ракет великої дальності Україні. Вона виступає категорично проти ударів у відповідь по території Росії.

Про це Марін Ле Пен заявила в інтерв’ю CNN. Також вона вкотре висловилася проти відправлення французьких військ до України.

"Якщо Еммануель Макрон хоче ввести війська в Україну, а прем’єр-міністр проти цього, тоді війська в Україну не прямують. Останнє слово за прем’єром", — сказала Ле Пен.

Також політикиня озвучила інші свої так звані "червоні лінії" щодо України. Зокрема, вона виступає проти використання французьких ракет великої дальності для ударів по території Росії. Ле Пен побоюється, що у такому разі Франція може стати "співучасником конфлікту".

Тому, у разі перемоги партії "Національне об’єднання" на виборах до парламенту, буде накладено заборону використання далекобійних ракет для ударів по військових об’єктах у Росії.

Напередодні в МЗС Росії опублікували пост, начебто на підтримку кандидатури Марін Ле Пен на виборах. Своєю чергою, політикиня, яку також називають "подругою Путіна", звинуватила Росію у втручанні у справи Франції. Вона припустила, що у Кремлі насправді не бажають перемоги її ультраправої партії.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Франція має проблеми з передачею літаків Mirage 2000-5 Україні. У країні є менш ніж три десятки таких літаків.