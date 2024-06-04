"Ти їдь воювати": італійський віцепрем'єр різко висловився щодо Макрона та війни в Україні

Італійський віцепрем'єр часто критикує французького лідера

Віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні вчергове виступи з критикою президента Франції Емманюеля Макрона. Він запропонував йому самому поїхати на війну в Україну.

Про це Сальвіні заявив під час мітинг у Барі на підтримку кандидата в мери від правоцентристів Фабіо Роміто. Його цитує італійське видання Tiscali Italia.

"Я скажу Макрону: ти їдь в Україну воювати. Надягай шолом і не зли італійців", — заявив він.

Сальвіні також заявив, що ніколи жодна італійська куля чи бомба "не потрапить у Росію". Він зазначив, що не хоче, щоб "на нашому порозі була Третя світова війна".

"Я захищаю національні інтереси та суверенітет, але я не продаю інші частини Італії, я наведу вам приклад війни: якщо ми поступимося суверенітетом у військовій сфері Європейському Союзу і матимемо єдину європейську оборону. Завтра Макрон і такі божевільні люди відправлять наших дітей на бійню. Президент Республіки є гарантом Конституції, яка вимагає від нас відмовитися від війни", — підкреслив Сальвіні.

Варто зазначити, що Сальвіні вже не вперше критикує Макрона. У березні він звинуватив президента Франції в тому, що він ставить під загрозу Європу своїми заявами щодо можливості відправки військ західних держав до України.

Нагадаємо, Макрон хоче сформувати європейську коаліцію військових інструкторів, щоб відправити їх до України. Консультації з цього питання мають прискоритись, щоб зробити цю заяву під час візиту Володимира Зеленського до Нормандії.