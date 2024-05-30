Військові НАТО в Україні: відомі деталі того, що Макрон запропонує Зеленському

В Україну незабаром може бути залучено кілька сотень фахівців

Президент Франції Емманюель Макрон хоче сформувати європейську коаліцію військових інструкторів, щоб відправити їх до України. Консультації з цього питання мають прискоритись, щоб зробити цю заяву під час візиту Володимира Зеленського до Нормандії.

Відправлення французьких та європейських інструкторів до України може тривати кілька тижнів або навіть днів. Про це повідомляє французька газета Le Monde, посилаючись на власні джерела.

"За даними підтверджуючих джерел, консультації з цього питання мають прискоритися найближчими днями, щоб дозволити зробити можливу заяву під час візиту до Франції президента України Володимира Зеленського з нагоди 80-річчя висадки в Нормандії 6 та 7 червня", — йдеться у матеріалі .

Це питання обговорювалося 28 травня між главою держави та канцлером Німеччини Олафом Шольцем у кулуарах франко-німецької ради міністрів.

Зазначається, що в кінцевому підсумку можуть бути залучені кілька сотень фахівців із ряду таборів для навчання саперів або навіть, як передбачає французька сторона, для допомоги у формуванні нової моторизованої бригади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Емманюель Макрон підтримав удари територією Росії західною зброєю. При цьому він наголосив, що це не ескалація, оскільки її організовує Росія.