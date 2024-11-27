Миротворцы — не панацея. Военный эксперт объяснил, что приблизит победу Украины

Наши дипломаты и военно-политическое руководство работают над серьезным вызовом

Украина приблизилась к воплощению в жизнь идеи французского президента Эммануэля Макрона о том, чтобы позволить частным военным компаниям участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ или даже ввести войска стран НАТО в Украину.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Он напомнил, что сначала предложение Макрона почти не нашло поддержки в Европе.

— Были лишь единичные заявления наших балтийских и польских коллег, и все тогда говорили однозначное нет-нет-нет активизации. Можно предположить, что команда Трампа время от времени "сливает" в СМИ разные мирные планы, чтобы замерить градус украинского и американского общества, проверить наших европейских коллег, где одним из факторов является возможность размещения миротворцев, — говорит военный эксперт.

По его мнению, Украине не нужно возлагать большие надежды на миротворцев. Он напомнил, как в 1990-е годы во время гражданской войны на Балканах миротворцы, мягко говоря, не справились с возложенными на них задачами.

— Армия боснийских сербов тогда совершила самый большой со времен Второй мировой (россияне уже переплюнули боснийских сербов в военных преступлениях в несколько раз) геноцид в Сребренице, когда нидерландские военные просто отошли без боя, оставив мирных жителей на произвол судьбы. Поэтому миротворцы — это абсолютно никакая не панацея, — считает Дмитрий Жмайло.

Однако, по его словам, возможен другой вариант — частичный перенос наших тренировочных миссий и отправка инструкторов в Украину.

— Если их разместить в западной части Украины, это значительно облегчило бы нашу логистику, и мы с целью защиты этих инструкторов и учебных центров могли бы ставить вопрос об усилении нашей ПВО.

И как мы видим, сейчас главное — именно противоракетная оборона, а также возможность хотя бы частичного задействования противовоздушных систем восточного фланга НАТО, размещенных в Польше и Румынии. Поэтому конфликт выходит на новую ступень и все больше треков, которые год назад казались однозначно невозможными, открываются и мы начинаем это обсуждение, — говорит исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он добавил, что иностранные инструкторы уже присутствуют в Украине: оказывают консультации и практическую поддержку нашим военным. Так что мы таким образом выходим на новый уровень переговоров.

— К сожалению, это будет точно не завтра послезавтра, и не через месяц, но однозначно — это еще одна стратегическая цель, к которой мы будем двигаться, — говорит военный эксперт. — Россия привлекает полноценную военную поддержку Северной Кореи, появилась информация, что будут привлекать талибов, йеменских хуситов, вербовать всех изгоев и террористов всего мира, всю мразь, чтобы убивать украинцев. Запад отстает, но очень хорошо, что темп не такой медленный, как было в 2022 году, потому что это еще один вызов, над которым уже будут работать наши дипломаты и военно-политическое руководство.

Напомним, вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил с критикой Макрона и предложил ему самому поехать на войну в Украину.