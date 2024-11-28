Невловимі ракети: чи може Україна збивати "Калібри", якими атакує Росія

Росія має можливість масового виробництва цього озброєння – приблизно до 30 одиниць на місяць

Під час атак по Україні росіяни часто використовують крилаті ракети "Калібр". Однією з їх особливостей є можливість польоту на малих висотах, що утруднює роботу протиповітряної оборони (ППО) ними.

"Телеграф", посилаючись на інформацію з відкритих джерел, розповідає, що являють собою "Калібри", в чому їх особливості, і як збивати ці ракети. До речі, одна одиниця становить у ціні приблизно 6,5 мільйонів доларів.

Дальність стрілянини ракетами "Калібр" за морськими цілями становить 375 км, за наземними — 2600 км.

Що відомо про ракету "Калібр"

Ці ракети вперше представили у Московській області РФ у 1993 році. Вони були розроблені для озброєння кораблів та підводних човнів. Призначення "Калібрів" — поразка наземних, морських, підводних та надводних цілей.

Ракета оснащена 450-кілограмовою фугасною бойовою частиною з опцією повітряного підриву. Крім того, є варіант з касетною бойовою частиною, укомплектованою осколковими, фугасними або кумулятивними елементами.

Важливо додати, що "калібр" може літати на малих висотах. Це ускладнює роботу ППО. Має стартовий твердопаливний двигун.

За оцінками ГУР МО, Росія має можливість масового виробництва цього озброєння – приблизно 30 одиниць на місяць.

За даними Forbes, ракета "Калібр" коштує 6,5 млн. доларів.

Характеристики ракети "Калібр"

Довжина: 6,2 м;

Діагональ: 0,53 м;

Розмах крил: 2,43 м;

Маса: 1770 кг;

Маса БЛ: 450 кг;

Швидкість: 980 км/год.

Чим збивати "Калібр"

Поява на озброєнні систем IRIS-T та NASAMS збільшила результативність збиття цього виду ракет. Наприклад, у грудні 2022 року вдалося збити всі 22 ракети "Калібр", які Україною запустили з кораблів у Чорному морі.

До речі, вартість ЗРК IRIS-T SLM близько 140 млн євро.

В.о. керівника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше підтверджував ефективність IRIS-T та NASAMS проти цих ракет.

"100% цілей були збиті ними. Це результат. Тому іншого шляху немає, треба переходити на цей тип озброєння. Він ефективний, сучасний і відповідатиме вимогам і загрозам. Зараз кістяком нашої системи залишаються комплекси радянського виробництва", — сказав він.

Чим ще атакують Україну

Крім "Калібрів", в Україну систематично летять і інші ракети. Наприклад, до цього списку входять високотехнологічні та дорогі ракети Х-101, Х-30 або Х-32.

Неодноразово фіксували випадки обстрілу України балістичними ракетами "Іскандер-М" та крилатими ракетами "Іскандер-К".

Також на південному напрямку російські окупанти застосовують ракети Онікс берегового ракетного комплексу Бастіон. Ця протикорабельна ракета має призначення боротися з одиничними кораблями.

Було зафіксовано випадки атаки по Україні гіперзвуковими ракетами "Циркон".

Ще Україною запускають "Кинджали". Це модифікація балістичної ракети системи Іскандер. Вони з’явилися на озброєнні армії РФ 2017 року. Така ракета більш небезпечна, ніж інші, тому що здатна летіти з гіперзвуковою швидкістю, яка в 10 разів вища за швидкість звуку і може маневрувати в польоті.

Російські окупанти використовують кілька типів керованих авіаційних бомб. Найчастіше це фугасні ФАБ-2500 та ФАБ-500.

І це далеко не весь список.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 28 листопада вранці Одесу атакували "Калібрамі" з порту Новоросійська, де ховаються залишки недобитого Чорноморського флоту РФ.