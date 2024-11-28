Неуловимые ракеты: может ли Украина сбивать "Калибры", которыми атакует Россия

Россия имеет возможность массового производства этого вооружения – примерно до 30 единиц в месяц

Во время атак по Украине россияне часто используют крылатые ракеты "Калибр". Одной из их особенностей является возможность полета на малых высотах, что затрудняет работу для противовоздушной обороны (ПВО) по ним.

"Телеграф", ссылаясь на информацию из открытых источников, рассказывает, что собой представляют "Калибры", в чем их особенности, и как сбивать эти ракеты. К слову, одна единица составляет в цене примерно 6,5 миллиона долларов.

Дальность стрельбы ракетами "Калибр" по морским целям составляет 375 км, по наземным — 2600 км.

Что известно о ракете "Калибр"

Эти ракеты впервые представили в Московской области РФ в 1993 году. Они были разработаны для вооружения кораблей и подлодок. Предназначение "Калибров" — поражение наземных, морских, подводных и надводных целей.

Ракета оснащена 450-килограммовой фугасной боевой частью с опцией воздушного подрыва. Кроме того, есть вариант с кассетной боевой частью, укомплектованной осколочными, фугасными или кумулятивными элементами.

Важно добавить, что "Калибр" может летать на малых высотах. Это затрудняет работу ПВО. У нее стартовой твердотопливный двигатель.

Согласно оценкам ГУР МО, Россия имеет возможность массового производства этого вооружения – примерно до 30 единиц в месяц.

По данным Forbes, ракета "Калибр" стоит 6,5 млн долларов.

Характеристики ракеты "Калибр"

Длина: 6,2 м;

Диагональ: 0,53 м;

Размах крыльев: 2,43 м;

Масса: 1 770 кг;

Масса БЧ: 450 кг;

Скорость: 980 км/ч.

Чем сбивать "Калибр"

Появление на вооружении систем IRIS-T и NASAMS увеличило результативность сбития этого вида ракет. К примеру, в декабре 2022 года удалось сбить все 22 ракеты "Калибр", которые по Украине запустили с кораблей в Черном море.

К слову, стоимость ЗРК IRIS-T SLM около 140 млн евро.

И.о. руководителя управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее подтверждал эффективность IRIS-T и NASAMS против этих ракет.

"100% целей были сбиты ими. Это результат. Поэтому другого пути нет, надо переходить на этот тип вооружения. Он эффективен, современен и будет отвечать требованиям и угрозам. Сейчас остовом нашей системы остаются комплексы советского производства", — сказал он.

Чем еще атакуют Украину

Помимо "Калибров" на Украину систематически летят и другие ракеты. Например, в этот список входят высокотехнологичные и дорогие ракеты Х-101, Х-30 или Х-32.

Неоднократно фиксировали случаи обстрела Украины баллистическими ракетами "Искандер-М" и крылатыми ракетами "Искандер-К".

Также на южном направлении российские оккупанты применяют ракеты Оникс берегового ракетного комплекса Бастион. Эта противокорабельная ракета и имеет назначение бороться с единичными кораблями.

Были зафиксированы случаи атаки по Украине гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Еще по Украине запускают "Кинжалы". Это модификация баллистической ракеты системы Искандер. Они появились на вооружении армии РФ в 2017 году. Такая ракета более опасна, чем другие, потому что способна лететь с гиперзвуковой скоростью, которая в 10 раз выше скорости звука и может маневрировать в полете.

Российские оккупанты используют несколько типов управляемых авиационных бомб. Чаще это фугасные ФАБ-2500 и ФАБ-500.

И это далеко не весь список…

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 28 ноября утром Одессу атаковали "Калибрами" из порта Новороссийска, где скрываются остатки недобитого Черноморского флота РФ.