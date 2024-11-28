Одесу атакували "Калібрами": над містом здіймається стовп диму (фото)

Росіяни влаштували масовану атаку

Зранку у четвер, 28 листопада, росіяни влаштували ракетну атаку на Україну. Вони здійснили пуски зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, та запустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Близько шостої години ранку Одесі пролунали вибухи.

Місцевий Telegram-канал "Одеса INFO" пише, що в місті є приліт. Опубліковано фото, що на місці удару в небо здіймається дим. За попередніми даними, росіяни вдарили по місту "Калібрами".

За даними моніторингу, росіяни підняли в небо до семи бортів Ту-95МС – чотири з "Оленьї", три з "Енгельсу-2". Пуски "Калібрів" відбувалися з порту Новоросійська, де переховуються залишки недобитого Чорноморського флоту РФ.

Вибухи пролунали в Павлограді та Харкові. Також частину ракет росіяни спрямували на західні області.

Як повідомляв "Телеграф", під час засідання Ради безпеки ООН заступник представника США Роберт Вуд заявив, що Північна Корея має намір передати Росії більше балістичних ракет. Загалом Пхеньян вже поставив російській армії величезну кількість боєприпасів.