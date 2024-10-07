Запущених по Україні "Калібрів" стане більше, але є і хороша новина

Росіяни швидше за все вже не мають достатньої кількості авіаційних крилатих ракет

Російські окупанти можуть найближчим часом завдавати більше ударів із застосуванням ракет "Калібр". Це пов’язано з тим, що до запасів російських Х-101/555 "виникають питання".

Про це розповів експерт з авіації Анатолій Храпчинський у розмові з "РБК-Україна". За його словами, напередодні росіяни виводили у Чорне море кілька ракетоносіїв із сумарним залпом у 48 ракет.

Експерт зазначає, що це, швидше за все, було зроблено заради здійснення психологічного тиску на українців, які чекали нових обстрілів напередодні дня народження Володимира Путіна.

При цьому він висловив сумнів у тому, що зараз росіяни мають великі запаси авіаційних крилатих ракет на кшталт Х-101 або Х-55/555, які активно використовувалися під час попередніх масових обстрілів. Тому незабаром вони не будуть головною зброєю російського терору.

"Що стосується "Калібрів", то вони свого часу за рахунок втрати великої кількості носіїв змогли накопичити даний тип ракет. Тому цілком ймовірно, що найближчим часом ми бачитимемо більше застосування "Калібрів", ніж крилатих ракет класу Х-101", — додав Храпчинський.

Як повідомлялося раніше, росіяни також періодично застосовують проти України свої розпіарені ракети "Кинжал", які регулярно збиваються біля Києва. Хоча окупанти використовують їх і за іншими цілями, але зазвичай вони летять одним і тим самим маршрутом.