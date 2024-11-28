Як отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров'я

Тепер чоловіки можуть отримувати лише ці статуси: придатний або непридатний

Під час мобілізації не всі військовозобов'язані підлягають призову на службу. Це стосується насамперед громадян, які мають обмеження за станом здоров’я.

Фахівці юридичної компанії "INSEININ" пояснили, що для отримання відстрочки за станом здоров'я, потрібно пройти медичний огляд. Військово-лікарська комісія може дати такі висновки:

придатний до військової служби;

придатний до служби в частинах забезпечення або навчальних закладах;

непридатний до військової служби з виключенням з обліку;

тимчасово непридатний із необхідністю переогляду.

Критерії оцінки стану здоров'я визначаються Наказом Міністерства оборони України №402.

У разі тимчасової непридатності військовозобов'язаний може отримати відстрочку. Це регламентується статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Рішення про стан здоров’я ухвалюється на основі медичних показників, які підтверджуються документально .

Медичний огляд включає:

огляд хірурга, терапевта, невропатолога, психіатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматолога;

додатковий огляд іншими фахівцями за необхідності;

подання медичної карти або інших документів, які підтверджують проблеми зі здоров'ям.

Рішення ВЛК повинно базуватися на чітко визначених критеріях, які закріплені у Положенні про військово-лікарську експертизу Збройних Сил України.

Щоб оформити відстрочку, необхідно отримати висновок ВЛК про тимчасову непридатність або про непридатність з виключенням з обліку. За другим висновком відбувається повне виключення з військового обліку, зазначають юристи.

Нагадуємо, з якими хворобами чоловіка можуть визнати тимчасово непридатним. Згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу Збройних сил України, тимчасово непридатними можуть бути визнані військовозобов'язані, які мають такі захворювання:

сифіліс, гонококова інфекція, урогенітальний хламідіоз, урогенітальний трихомоніаз, урогенітальний мікоплазмоз;

кандидоз, кокцидоїдоз, бластомікоз, паракокцидоїдомікоз, споротрихоз, хромомікоз і феомікотичний абсцес, аспергильоз, криптококоз, зигомікоз, міцетома, дерматофітія, оніхомікоз;

після перенесених гострих, загострення хронічних інфекційних та паразитарних хвороб або хірургічного лікування;

після хірургічного лікування, проведення цитостатичної або променевої терапії з приводу новоутворень;

після перенесених гострих хвороб крові, кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму або хірургічного лікування;

після перенесених гострих хвороб нервової системи або хірургічного лікування;

після перенесених гострих хвороб ока та придаткового апарата або хірургічного лікування.

Також підставою для звільнення від призову можуть стати інші захворювання.

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