З якими вадами чоловіків виключають з обліку ТЦК

Підтвердити діагноз потрібно на ВЛК

Попри загальну мобілізацію деякі категорії громадян не призивають на військову службу. Зокрема непридатних за станом здоров'я.

Не мобілізують чоловіків з будь-якими вадами розвитку, хромосомними порушеннями та деформацією. Це передбачено наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.

Виключити з військового обліку можуть, якщо у чоловіка:

вроджена вада розвитку нервової системи;

вроджена вада розвитку ока, вуха, обличчя та шиї;

вроджена вада розвитку системи кровообігу;

вроджена вада розвитку органів дихання;

щілина губи та піднебіння та інші вроджені вади розвитку органів травлення;

целіакія;

вроджена вада розвитку статевих органів;

вроджена вада розвитку сечової системи;

вроджена вада розвитку і деформації кістково-м'язової системи;

інші вроджені вади розвитку;

хромосомні аномалії.

Для отримання звільнення від призову необхідно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка підтвердить діагноз та визначить ступінь придатності. Для необхідності надати медичні документи, які підтверджують наявність захворювання. Після чого можна отримати висновок ВЛК про непридатність до служби.

Варто зазначити, що виключені з військового обліку особи не підлягають мобілізації, навіть під час дії воєнного стану. За новими правилами в них не забирають військово-обліковий документ, а ставлять там відповідну відмітку.

Нагадуємо, на військову службу не беруть людей з порушеннями ендокринної системи, харчування та обміну речовин. Серед хвороб, які можуть стати підставою для визнання особи непридатною до військової служби:

хвороби щитоподібної залози;

всі типи цукрового діабету ;

; порушення інших ендокринних залоз.

Також до переліку входять люди з порушенням обміну речовин, зокрема ті, хто має будь-який вид ожиріння зі значними порушеннями функцій організму. Ці захворювання звільняють від обов'язку проходження військової служби.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка з бронхіальною астмою. Підставою для визнання громадянина непридатним до військової служби можуть бути хвороби органів дихання.