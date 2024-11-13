З якими хворобами чоловіка можуть визнати тимчасово непридатним

Термін відстрочки залежить від захворювання

Військовозобов'язані, які мають медичні показання, що унеможливлюють виконання військових обов'язків, можуть отримати статус "тимчасово непридатний". Він надається за наявності певних захворювань або після операцій.

Після періоду відновлення громадяни зобов'язані пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) для перегляду стану здоров’я. Статус надається на період від 6 до 12 місяців, залежно від діагнозу і необхідного терміну для реабілітації.

Згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу Збройних сил України, тимчасово непридатними можуть бути визнані військовозобов'язані, які мають такі захворювання:

сифіліс, гонококова інфекція, урогенітальний хламідіоз, урогенітальний трихомоніаз, урогенітальний мікоплазмоз;

кандидоз, кокцидоїдоз, бластомікоз, паракокцидоїдомікоз, споротрихоз, хромомікоз і феомікотичний абсцес, аспергильоз, криптококоз, зигомікоз, міцетома, дерматофітія, оніхомікоз;

після перенесених гострих, загострення хронічних інфекційних та паразитарних хвороб або хірургічного лікування;

після хірургічного лікування, проведення цитостатичної або променевої терапії з приводу новоутворень;

після перенесених гострих хвороб крові, кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму або хірургічного лікування;

після перенесених гострих хвороб нервової системи або хірургічного лікування;

після перенесених гострих хвороб ока та придаткового апарата або хірургічного лікування.

Після завершення лікування або одужання людина повинна пройти повторну медичну комісію, де лікарі ВЛК оцінять стан її здоров’я. Якщо медичні показники будуть в межах норми, військовозобов'язаного можуть визнати придатним до служби.

Нагадуємо, в Україні скасували для військовозобов'язаних статус "обмежено придатний". Тепер громадяни, які мали цей статус, зобов'язані пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби. Піти на повторну ВЛК потрібно до 5 лютого 2025 року.

Згідно з законом, нині встановлено такі категорії придатності:

"придатний до військової служби" означає можливість призначення військовозобов'язаного на будь-яку посаду в ЗСУ;

"придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах освіти".

"тимчасово непридатні", які потребують лікування або відпустки;

"непридатні" з переоглядом через 6–12 місяців;

"непридатні" з виключенням з військового обліку.

Раніше "Телеграф" писав, чи може тимчасово непридатний чоловік виїхати за кордон. Військовозобов’язані, які потребують хірургічного втручання або перебувають на реабілітації після операції, можуть отримати відстрочку на кілька місяців.